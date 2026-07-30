Яку розумну колонку купити у 2026 році: Google Home Speaker проти Sonos Era 100 (фото)

Компанія Google нещодавно випустила нову колонку Home Speaker з вбудованим ШІ-асистентом Gemini for Home. Вона може потіснити Sonos Era 100, яка донедавна вважалася однією з найкращих розумних колонок на ринку.

Колонки Google Home Speaker та Sonos Era 100 мають дещо різну цільову аудиторію, тож оглядачка техніки Марія Діас вирішила детальніше розглянути їхні відмінності у статті для ZDNET.я

Якість звуку

Sonos Era 100 Фото: Google

Серед сучасних розумних колонок Sonos Era 100 вирівняється напрочуд високою якістю звуку, особливо з огляду на компактний розмір. Вона оснащена двокутними високочастотними динаміками, великим середнім динаміком та трьома підсилювачами класу D. Це дозволяє відтворювати потужні баси без реверберації та забезпечує кращу чіткість на високій гучності.

Своєю чергою Google Home Speaker оснащена 58-міліметровим повнодіапазонним драйвером. Колонка непогано звучить для своїх габаритів та ціни, проте не може зрівнятися з Sonos Era 100.

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Розумний дім

Sonos Era 100 використовує розумного голосового помічника Alexa, з яким можна розмовляти у режимі hands-free. Однак варто враховувати, що ця колонка виготовлена ​​аудіокомпанією, а не брендом, що займається системами розумного дому. Як наслідок, інтеграція Alexa з іншою технікою дуже обмежена та застаріла.

Важливо

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Натомість Google Home Speaker – це ідеальний координатор для розумного дому, який виконує функції граничного маршрутизатора Thread та контролера Matter. За допомогою Home Speaker можна спілкуватися в режимі реального часу з Gemini та з власними програмами Google, такими як Home, Calendar, Gmail, Maps тощо.

ШІ

Google Home Speake Фото: zdnet.com

Google Home Speaker пропонує кращого помічника зі ШІ порівняно з Sonos Era 100. Gemini на Google Home Speaker може обробляти складні команди з діями на кількох пристроях в одному запиті, а також може відповідати практично на всі питання, які може обробити типовий чат-бот зі штучним інтелектом.

Sonos Era 100 оснащена голосовими асистентами Sonos та Alexa. Sonos призначений виключно для керування музикою, тоді як Alexa відповідає за інтелектуальні функції. Серед недоліків колонки – відсутність підтримки версії Alexa+, яка є більш жвавою та природною.

Вибір авторки

Sonos Era 100 однозначно лідирує коли йдеться про якість звуку, тоді як Google Home Speaker можна назвати більш "розумною" колонкою. Діас зазначила, що використовує Era 100 у поєднанні з Google TV Streamer для виведення аудіо, що дозволяє їй отримати найкраще від обох брендів.

Google TV Streamer забезпечує потокове передавання 4K, підтримує Matter та виконує функцію маршрутизатора Thread Border. Водночас наявність інших колонок Echo з Alexa+ дозволяє експертці не зважати на обмежений функціонал Alexa на Era 100.

Ціна Google Home Speaker — 100 доларів (близько 4 460 грн).

Ціна Sonos Era 100 — 220 доларів (близько 9 820 грн).

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