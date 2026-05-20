Якісні, але недорогі Bluetooth-колонки: топ 5 компактних моделей у 2026 році (фото)

Маленькі Bluetooth-колонки часто є досить доступними по ціні. При цьому деякі з них забезпечують відмінну якість звуку, тривалий час автономної роботи та швидку зарядку.

Експерти порталу Gizmochina обрали 5 бюджетних Bluetooth-колонок від відомих брендів, які пропонують чудове співвідношення ціни та якості.

JBL Go 5

JBL Go 5 Фото: Gizmochina

Компактна колонка JBL Go 5 важить лише 230 грамів та легко поміщається в кишеню, як звичайний смартфон. Ця модель використовує динамік потужністю 4,8 Вт, має клас захисту IP68 і може працювати до 10 годин на одному заряді. Також є вбудоване підсвічування країв, яке налаштовується в застосунку.

За словами експертів, JBL Go 5 добре справляється з музикою, подкастами та дзвінками, а через застосунок JBL Portable пропонує 7-смуговий еквалайзер для налаштування звуку. Для бездротового підключення Go 5 використовує Bluetooth 6.0. Підтримка Auracast також означає, що кілька динаміків JBL можна об’єднати для створення потужнішого звуку.

Окрім того, JBL Go 5, пропонує аудіо через USB-C із вбудованим ЦАП. Це означає, що якщо підключити колонку до ноутбука або телефону за допомогою кабелю, можна отримати аудіо без втрат та без будь-якого стиснення.

Ціна JBL Go 5 в Україні — 1 999 грн

Tribit StormBox Micro 3

Колонка StormBox Micro 3 є напрочуд функціональною та довговічною для своєї ціни. Вона витримує 24 години автономної роботи та повністю заряджається приблизно за 2 години. Також є вбудована зворотна зарядка через USB-C.

StormBox Micro 3 використовує вихідну потужність 13 Вт з 48-мм драйвером NdFeB та двома коаксіальними пасивними випромінювачами. Вона також має режим Tribit XBass, який підсилює низькі частоти для ще більш насиченого звуку.

Система кріплення StormBox Micro 3 дозволяє прикріпити колонку до рюкзака або керма велосипеда для активного використання. Також можна використовувати магнітну основу, щоб закріпити її у автомобілі чи наметі. Колонка має клас захисту від води та пилу IP68 та ударостійкість за військовими стандартами SGS.

Ціна Tribit StormBox Micro 3 в Україні — від 2 599 грн.

JBL Grip

JBL Grip Фото: Gizmochina

Колонка JBL Grip з вихідною потужністю 16 Вт помітно голосніший, ніж більшість колонок у бюджетному ціновому діапазоні. Вона працює на базі технології JBL AI Sound Boost, яка аналізує музику в режимі реального часу та автоматично налаштовує аудіовихід для максимізації басів і зменшення спотворень.

Збоку JBL Grip є світлодіодна стрічка, яка реагує на музику. ЇЇ колір та ефекти можна відрегулювати за допомогою застосунку JBL Portable, який також надає доступ до 7-смугового еквалайзера для налаштування звуку.

JBL Grip підтримує Bluetooth 5.4, Auracast та до 12 годин автономної роботи. Клас захисту JBL Grip — IP68.

Ціна JBL Grip в Україні — 3134 грн.

Anker Soundcore Select 4 Go

Anker Soundcore Select 4 Go Фото: Gizmochina

Колонка Anker Soundcore Select 4 Go має всі необхідні функції за надзвичайно доступну ціну. Вона пропонує 9-смугове налаштування еквалайзера в додатку Soundcore. Також є вбудована петля для кріплення карабіна та гумові ніжки знизу для міцного зчеплення.

Select 4 Go отримала захист IP67 та витримує до 20 годин автономної роботи.

Ціна Anker Soundcore Select 4 Go в Україні — від 999 грн.

Ultimate Ears Wonderboom 4

Ultimate Ears Wonderboom 4 Фото: Gizmochina

Ultimate Ears Wonderboom 4 отримала два 40-мм драйвери та два пасивні радіатори, розташовані таким чином, що лівий та правий канали працюють у протилежних напрямках. В результаті звук рівномірно наповню простір. Для вулиці є окремий режим Outdoor Boost.

Колонка Wonderboom 4 має вбудовану магічну кнопку, яка дозволяє одразу переходити до попередньо встановлених списків відтворення для легкого доступу. При бажанні можна з’єднати дві колонки разом для якісного стереозвуку. Пристрій має захист IP67 та пропонує 14 годин автономної роботи.

Ціна Ultimate Ears Wonderboom 4 в Україні — від 950 грн

