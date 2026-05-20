Качественные, но недорогие Bluetooth-колонки: топ 5 компактных моделей в 2026 году (фото)

Маленькие Bluetooth-колонки часто являются достаточно доступными по цене. При этом некоторые из них обеспечивают отличное качество звука, длительное время автономной работы и быструю зарядку.

Эксперты портала Gizmochina выбрали 5 бюджетных Bluetooth-колонок от известных брендов, которые предлагают отличное соотношение цены и качества.

JBL Go 5

JBL Go 5 Фото: Gizmochina

Компактная колонка JBL Go 5 весит всего 230 граммов и легко помещается в карман, как обычный смартфон. Эта модель использует динамик мощностью 4,8 Вт, имеет класс защиты IP68 и может работать до 10 часов на одном заряде. Также есть встроенная подсветка краев, которая настраивается в приложении.

По словам экспертов, JBL Go 5 хорошо справляется с музыкой, подкастами и звонками, а через приложение JBL Portable предлагает 7-полосный эквалайзер для настройки звука. Для беспроводного подключения Go 5 использует Bluetooth 6.0. Поддержка Auracast также означает, что несколько динамиков JBL можно объединить для создания более мощного звука.

Відео дня

Кроме того, JBL Go 5, предлагает аудио через USB-C со встроенным ЦАП. Это означает, что если подключить колонку к ноутбуку или телефону с помощью кабеля, можно получить аудио без потерь и без какого-либо сжатия.

Цена JBL Go 5 в Украине — 1 999 грн.

Tribit StormBox Micro 3

Tribit StormBox Micro 3

Колонка StormBox Micro 3 является удивительно функциональной и долговечной для своей цены. Она выдерживает 24 часа автономной работы и полностью заряжается примерно за 2 часа. Также есть встроенная обратная зарядка через USB-C.

Важно

Бюджетные проводные наушники с отличным звуком: 3 лучшие модели в 2026 году (фото)

StormBox Micro 3 использует выходную мощность 13 Вт с 48-мм драйвером NdFeB и двумя коаксиальными пассивными излучателями. Она также имеет режим Tribit XBass, который усиливает низкие частоты для еще более насыщенного звука.

Система крепления StormBox Micro 3 позволяет прикрепить колонку к рюкзаку или рулю велосипеда для активного использования. Также можно использовать магнитную основу, чтобы закрепить ее в автомобиле или палатке. Колонка имеет класс защиты от воды и пыли IP68 и ударопрочность по военным стандартам SGS.

Цена Tribit StormBox Micro 3 в Украине — от 2 599 грн.

JBL Grip

JBL Grip Фото: Gizmochina

Колонка JBL Grip с выходной мощностью 16 Вт заметно громче, чем большинство колонок в бюджетном ценовом диапазоне. Она работает на базе технологии JBL AI Sound Boost, которая анализирует музыку в режиме реального времени и автоматически настраивает аудиовыход для максимизации басов и уменьшения искажений.

Сбоку JBL Grip есть светодиодная лента, которая реагирует на музыку. Ее цвет и эффекты можно отрегулировать с помощью приложения JBL Portable, которое также предоставляет доступ к 7-полосному эквалайзеру для настройки звука.

JBL Grip поддерживает Bluetooth 5.4, Auracast и до 12 часов автономной работы. Класс защиты JBL Grip — IP68.

Цена JBL Grip в Украине — 3134 грн.

Anker Soundcore Select 4 Go

Anker Soundcore Select 4 Go Фото: Gizmochina

Колонка Anker Soundcore Select 4 Go имеет все необходимые функции за чрезвычайно доступную цену. Она предлагает 9-полосную настройку эквалайзера в приложении Soundcore. Также есть встроенная петля для крепления карабина и резиновые ножки снизу для прочного сцепления.

Select 4 Go получила защиту IP67 и выдерживает до 20 часов автономной работы.

Цена Anker Soundcore Select 4 Go в Украине — от 999 грн.

Ultimate Ears Wonderboom 4

Ultimate Ears Wonderboom 4 Фото: Gizmochina

Ultimate Ears Wonderboom 4 получила два 40-мм драйвера и два пассивных радиатора, расположенные таким образом, что левый и правый каналы работают в противоположных направлениях. В результате звук равномерно наполняет пространство. Для улицы есть отдельный режим Outdoor Boost.

Колонка Wonderboom 4 имеет встроенную магическую кнопку, которая позволяет сразу переходить к предустановленным спискам воспроизведения для легкого доступа. При желании можно соединить две колонки вместе для качественного стереозвука. Устройство имеет защиту IP67 и предлагает 14 часов автономной работы.

Цена Ultimate Ears Wonderboom 4 в Украине — от 950 грн

Напомним, JLab Go Pods ANC получили звание лучших бюджетных наушников с шумоподавлением в 2026 году.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили характеристики флагманских наушников от Apple, Sony и Sennheiser.