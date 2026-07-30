Какую умную колонку купить в 2026 году: Google Home Speaker против Sonos Era 100 (фото)

Компания Google недавно выпустила новую колонку Home Speaker со встроенным ИИ-ассистентом Gemini for Home. Она может потеснить Sonos Era 100, которая до недавнего времени считалась одной из лучших умных колонок на рынке.

Колонки Google Home Speaker и Sonos Era 100 ориентированы на несколько разную целевую аудиторию, поэтому обозревательница техники Мария Диас решила подробнее рассмотреть их отличия в статье для ZDNET.ua

Качество звука

Sonos Era 100 Фото: Google

Среди современных умных колонок Sonos Era 100 выделяется удивительно высоким качеством звука, особенно с учетом своих компактных размеров. Она оснащена двумя высокочастотными динамиками, большим среднечастотным динамиком и тремя усилителями класса D. Это позволяет воспроизводить мощные басы без реверберации и обеспечивает лучшую четкость при высокой громкости.

В свою очередь, Google Home Speaker оснащена 58-миллиметровым полнодиапазонным динамиком. Колонка звучит неплохо для своих габаритов и цены, однако не может сравниться с Sonos Era 100.

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Умный дом

Sonos Era 100 использует умного голосового помощника Alexa, с которым можно общаться в режиме hands-free. Однако стоит учитывать, что эта колонка произведена аудиокомпанией, а не брендом, занимающимся системами умного дома. Как следствие, интеграция Alexa с другой техникой очень ограничена и устарела.

Важно

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В свою очередь, Google Home Speaker — это идеальный координатор для умного дома, выполняющий функции пограничного маршрутизатора Thread и контроллера Matter. С помощью Home Speaker можно общаться в режиме реального времени с Gemini и собственными приложениями Google, такими как Home, Calendar, Gmail, Maps и т. д.

ИИ

Google Home Speake Фото: zdnet.com

Google Home Speaker предлагает лучшего помощника на базе ИИ по сравнению с Sonos Era 100. Gemini на Google Home Speaker может обрабатывать сложные команды с действиями на нескольких устройствах в одном запросе, а также может отвечать практически на все вопросы, которые может обработать типичный чат-бот с искусственным интеллектом.

Sonos Era 100 оснащена голосовыми помощниками Sonos и Alexa. Sonos предназначен исключительно для управления музыкой, тогда как Alexa отвечает за интеллектуальные функции. Среди недостатков колонки — отсутствие поддержки версии Alexa+, которая является более живой и естественной.

Выбор автора

Sonos Era 100 однозначно лидирует по качеству звука, тогда как Google Home Speaker можно назвать более "умной" колонкой. Диас отметила, что использует Era 100 в сочетании с Google TV Streamer для вывода аудио, что позволяет ей получить лучшее от обоих брендов.

Google TV Streamer обеспечивает потоковую передачу в формате 4K, поддерживает Matter и выполняет функцию маршрутизатора Thread Border. При этом наличие других колонок Echo с Alexa+ позволяет экспертке не обращать внимания на ограниченный функционал Alexa на Era 100.

Цена Google Home Speaker — 100 долларов (около 4 460 грн).

Цена Sonos Era 100 — 220 долларов (около 9 820 грн).

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