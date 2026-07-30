Найпотужніша колонка літа 2026 року: яку модель JBL рекомендують експерти (фото)

JBL Boombox 4 призначена для гучних вечірок у приміщенні та на відкритому повітрі.

Колонка вирізняється потужністю 210 Вт, підтримкою технології AI Sound Boost та конструкцією зі змінним акумулятором, пише PhoneArena.

JBL Boombox 4: характеристики та особливості

За детальне звучання та глибокий бас відповідають два збільшені вуфери, два твітери та три пасивні випромінювачі. Під час роботи від мережі колонка видає 210 Вт вихідної потужності, а при живленні від вбудованого акумулятора — 200 Вт. Алгоритм AI Sound Boost у реальному часі аналізує аудіосигнал та оптимізує роботу динаміків, усуваючи спотворення навіть на граничній гучності. Для поціновувачів високої деталізації передбачена можливість дротового підключення через порт USB-C для прослуховування Lossless-аудіо.

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Акустика оснащена акумулятором ємністю 99,02 Вт·год (4584 мА·год), що забезпечує до 28 годин безперервного відтворення. Увімкнення функції Playtime Boost додає ще до 6 годин роботи. Головною особливістю Boombox 4 став легкознімний акумуляторний блок: розряджену батарею можна швидко замінити на заряджену, продовжити свято і не чекати 3 години, поки пристрій повністю зарядиться від мережі.

Колонка JBL Boombox 4 Фото: comfy.ua

Захист за стандартом IP68 та бездротові функції

Акустична система отримала повний захист від пилу та води відповідно до стандарту IP68 — колонка без наслідків витримує тимчасове занурення у воду на глибину до 1,5 метра. Незважаючи на збільшену потужність, оновлений корпус став легшим і зручнішим для перенесення. Підтримка технологій Auracast і JBL PartyBoost дозволяє об'єднувати кілька сумісних колонок в єдину аудіосистему, а сучасний модуль Bluetooth 5.4 забезпечує стабільний сигнал. Крім того, колонку можна використовувати як павербанк для підзарядки смартфонів.

Ціна в Україні

Портативна акустика JBL Boombox 4 — від 19 549 грн

Раніше повідомлялося, що компанія Honor представила бюджетний смартфон Honor X6e з ємним акумулятором на 7500 мА·год та захистом корпусу за стандартом IP64.