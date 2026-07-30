Бюджетний смартфон із потужним акумулятором на 7500 мА·год: представлено Honor X6e (фото)

Honor розширила лінійку доступних смартфонів, представивши Honor X6e.

Головною перевагою новинки став ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 7500 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт, пише GSMArena.

Пристрій оснащений 6,61-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1604x720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1010 ніт. За продуктивність відповідає 12-нанометровий процесор початкового рівня MediaTek Helio G81 Ultra у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ. Смартфон працює в мережах 4G під управлінням оболонки MagicOS 10 на базі Android 16.

Фото: Honor

Корпус телефону захищений від пилу та бризок відповідно до стандарту IP64, а також пройшов сертифікацію SGS, що підтверджує стійкість до падінь з висоти до 1,8 метра. Задній блок камер складається з основного 50-мегапіксельного сенсора (f/1.8) і допоміжного датчика, а для селфі передбачено модуль на 5 Мп. Модель отримала бічний сканер відбитків пальців, аудіороз'єм 3,5 мм та підтримку реверсивної зарядки.

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До комплекту поставки входять 45-ватний адаптер та захисний чохол. Новинка доступна у золотистому (Sunrise Gold) та чорному (Midnight Black) кольорах.

Ціна Honor X6e — 699 малайзійських ринггітів (близько 170 доларів).

Ця модель стане практичним вибором для користувачів, яким важливі максимальна автономність і міцність, хоча базовий процесор і низька роздільна здатність екрана обмежують можливості пристрою під час виконання складних завдань.

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