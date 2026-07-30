Бюджетный телефон с мощной батареей 7500 мАч: представлен Honor X6e (фото)

Honor пополнила линейку доступных телефонов, представив Honor X6e.

Главным преимуществом новинки стал емкий кремний-углеродный аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки, пишет GSMArena.

Аппарат оснащен 6,61-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604x720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1010 нит. За производительность отвечает 12-нанометровый процессор начального уровня MediaTek Helio G81 Ultra в связке с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Смартфон работает в сетях 4G под управлением оболочки MagicOS 10 на базе Android 16.

Фото: Honor

Корпус телефона защищен от пыли и брызг по стандарту IP64, а также прошел сертификацию SGS, подтверждающую устойчивость к падениям с высоты до 1,8 метра. Тыльный блок камер состоит из основного 50-мегапиксельного сенсора (f/1.8) и вспомогательного датчика, а для селфи предусмотрен модуль на 5 Мп. Модель получила боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и поддержку реверсивной зарядки.

Відео дня

В комплект поставки входят 45-ваттный адаптер и защитный чехол. Новинка доступна в золотистом (Sunrise Gold) и черном (Midnight Black) цветах.

Цена Honor X6e — 699 малайзийских ринггитов (около $170).

Модель станет прагматичным выбором для пользователей, которым важны максимальная автономность и прочность, хотя базовый процессор и низкое разрешение экрана ограничивают устройство в тяжелых задачах.

Ранее сообщалось, что эксперт сравнил компактные раскладные Android-флагманы Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra 2026.