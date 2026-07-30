Самая мощная колонка лета 2026 года: какую модель JBL рекомендуют эксперты (фото)

JBL Boombox 4 предназначена громких вечеринок в помещении и на открытом воздухе.

Колонка выделяется мощностью 210 Вт, поддержкой технологии AI Sound Boost и конструкцией со сменным аккумулятором, пишет PhoneArena.

JBL Boombox 4: характеристики и особенности

За детальное звучание и глубокий бас отвечают два увеличенных вуфера, два твитера и три пассивных излучателя. При работе от сети колонка выдает 210 Вт выходной мощности, а при питании от встроенного аккумулятора — 200 Вт. Алгоритм AI Sound Boost в реальном времени анализирует аудиосигнал и оптимизирует работу динамиков, устраняя искажения даже на предельной громкости. Для ценителей высокой детализации предусмотрена возможность проводного подключения через порт USB-C для прослушивания Lossless-аудио.

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Акустика оборудована аккумулятором емкостью 99,02 Вт·ч (4584 мА·ч), обеспечивающим до 28 часов непрерывного воспроизведения. Включение функции Playtime Boost добавляет еще до 6 часов работы. Ключевой фишкой Boombox 4 стал легкосъемный аккумуляторный блок: разряженную батарею можно быстро заменить на свежую, продолжить праздник и не ждать 3 часа до полной зарядки устройства от сети.

Колонка JBL Boombox 4 Фото: comfy.ua

Защита IP68 и беспроводные функции

Акустическая система получила полную защиту от пыли и воды по стандарту IP68 — колонка без последствий выдерживает временное погружение в воду на глубину до 1,5 метров. Несмотря на возросшую мощность, обновленный корпус стал легче и удобнее для переноски. Поддержка технологий Auracast и JBL PartyBoost позволяет объединять несколько совместимых колонок в единую аудиосистему, а современный модуль Bluetooth 5.4 отвечает за устойчивый сигнал. Дополнительно колонку можно использовать в качестве пауэрбанка для подзарядки смартфонов.

Цена в Украине

Портативная акустика JBL Boombox 4 — от 19 549 грн

Ранее сообщалось, что компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X6e с емким аккумулятором на 7500 мАч и защитой корпуса IP64.