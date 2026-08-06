Найкращі саундбари Dolby Atmos для телевізорів: топ 3 недорогі варіанти (фото)

Саундбари Dolby Atmos додають додаткових рівнів звучання під час перегляду фільмів і телешоу на телевізорі. Коштують такі аудіосистеми не обов’язково дорого.

Аудіоформат Dolby Atmos дозволяє розміщувати звуки у 3D-просторі так, щоб слухач відчував ефект присутності не лише з боків, а й зверху. Експерти порталу назвали три бюджетні моделі, що найкраще показали себе під час тестування.

Sony HT-S2000

Sony HT-S2000 Фото: TechRadar

Бюджетний саундбар Sony HT-S2000 ідеально поєднує потужний звук та компактні габарити. Під час тестування експерти відзначили чіткі діалоги, хороші баси та вражаючий рівень занурення в звучання, особливо з огляду на розмір колонки.

Компромісом за досить доступну ціну є те, що можливості бездротового потокового підключення обмежені Bluetooth 5.2. Sony HT-S2000 також має лише один порт HDMI та оптичний цифровий вхід.

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Характеристики Sony HT-S2000:

розміри — 800 x 64 x 124 мм;

конфігурація динаміків — 3.1;

заявлена ​​потужність аудіо — 250 Вт;

порти — HDMI eARC x 1, оптичний цифровий x 1, USB x 1.

Hisense AX5125H

Hisense AX5125H Фото: TechRadar

Hisense AX5125H — це бюджетний саундбар, який використовує справжні динаміки, спрямовані вгору. Інші моделі у цьому ціновому діапазоні, як правило, досягають просторових ефектів за допомогою віртуальної обробки.

В ході тестування Hisense AX5125H порадував експертів, напрочуд широкою звуковою сценою, чистими діалогами, та ефективним об’ємним звуком. Водночас продуктивність динаміків об'ємного звучання була трохи розчарувала, оскільки вони іноді перевантажувались агресивними міксами саундтреків.

Hisense AX5125H має цифровий дисплей на передній панелі для візуального зворотного зв'язку під час налаштування системи. В комплекті постачається пульт дистанційного керування, що також є рідкістю за таку ціну.

Характеристики Hisense AX5125H:

розміри — 920 x 478 x 90 мм;

конфігурація динаміків — 5.1.2;

заявлена ​​потужність аудіо — 180 Вт;

порти — 1x HDMI вихід (eARC), 1x HDMI вхід, оптичний, USB, 3,5 мм AUX.

Samsung HW-Q700C

Samsung HW-Q700C Фото: TechRadar

Hisense AX5125H належить до саундбарів середнього класу, тож коштує дещо дорожче за попередні моделі. Він пропонує неймовірно широку звукову сцену завдяки 3.1.2 каналам звуку, що виходять з центрального динаміка, двох широкодіапазонних твітерів, двох спеціалізованих динаміків.

Аудіосистема Hisense AX5125H підтримує низку варіантів підключення, таких як Wi-Fi, Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay 2 та Tidal Connect. Також варто відзначити підтримку аудіоформатів високої роздільної здатності, таких як FLAC, AAC, ALAC, WAV, WMA та MP3.

Характеристики Samsung HW-Q700C:

розміри – саундбар 1182 x 468 x 272 мм, сабвуфер: 205,0 x 353,0 x 302,0 мм;

конфігурація динаміків — 3.1.2;

підключення — 1 x HDMI вхід, 1 x HDMI з підтримкою eARC, цифровий оптичний, Wi-Fi, Bluetooth;

функції — Q Symphony, SpaceFit Sound, декодування аудіо високої роздільної здатності, світлодіодний дисплей, 4K HDR10+, наскрізне з’єднання Dolby Vision;

Нагадаємо, оглядачка техніки Джада Джонс назвала ключові відмінності аудіосистем Sony та Sonos.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв характеристики колонок Marshall Stanmore IV та Sonos Era 300.