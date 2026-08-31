Найкращі смартфони Oppo 2026 року: бюджетні, преміум-класу та складані моделі (фото)

До рейтингу увійшли такі китайські смартфони Oppo: бюджетний A6x 5G, складаний Find N6, середньоціновий Reno 16 Pro, преміальні Find X9 Pro та Find X9 Ultra.

Незалежно від того, чи шукаєте ви флагманський смартфон із камерою, складаний телефон, пристрій середнього класу чи щось доступне, ось найкращі телефони Oppo, на які варто звернути увагу у 2026 році, пише gizmochina.com.

Oppo Find X9 Pro: найкращий загалом

Смартфон Oppo Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

Oppo Find X9 Pro — найкращий універсальний смартфон у поточній лінійці компанії, йдеться у статті.

Те, що його справді вирізняє, — це система камер, а особливо телеоб’єктив. 200-мегапіксельна телеоб’єктивна камера Hasselblad використовує сенсор Samsung ISOCELL HP5 розміром 1/1,56 дюйма, один із найбільших телеоб'єктивних сенсорів серед усіх телефонів, у поєднанні з діафрагмою f/2,1 та мінімальною відстанню фокусування всього 10 см для макрозйомки.

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Oppo та Hasselblad також розробили знімний телеоб'єктив-подовжувач, який кріпиться до телефону. Він збільшує діапазон зуму в 3 рази, приблизно до 9,6–10x, або еквівалентної фокусної відстані 230 мм. Задня камера складається з 50-мегапіксельного основного сенсора та 50-мегапіксельного надширококутного об’єктива, а також виділеної 2-мегапіксельної камери True Color, яка окремо зчитує навколишнє освітлення по всьому кадру для більш точної передачі відтінків шкіри та балансу білого.

На передній панелі розташований 6,78-дюймовий LTPO OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. У якості силового агрегату використовується чипсет MediaTek Dimensity 9500 та великий акумулятор ємністю 7500 мА·год. Останній підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Find X9 Ultra: найкраща камера

Смартфон Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Якщо на першому місці стоїть якість камер, то Find X9 Ultra — це хороший варіант. Він перевершує за можливостями камери модель Pro і створений для користувачів, яким потрібний один із найпотужніших пристроїв для фотозйомки на ринку смартфонів.

Він працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 6,82-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 3600 ніт, а також акумулятором із кремнієво-вуглецевого сплаву ємністю 7050 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Особливість полягає в камері: подвійний модуль на 200 Мп, основний сенсор на 200 Мп і телеоб'єктив на 200 Мп із 3-кратним оптичним зумом, обидва зі стабілізацією, а також надширококутний об'єктив на 50 Мп та окремий перископічний телеоб'єктив на 50 Мп з 10-кратним оптичним і 120-кратним цифровим зумом. У систему камер Hasselblad Master Camera System вбудовано чотири різні фокусні відстані, що дозволяють телефону знімати з істинним оптичним зумом на двох різних відстанях, замість використання цифрового кадрування для більшої фокусної відстані. Телефон має класифікацію захисту від пилу та води за стандартами IP66, IP68 та IP69.

Акумулятор має ємність 7050 мА·год, підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Також підтримується зворотна бездротова зарядка потужністю 10 Вт. Глобальна версія коштує від 1499 доларів і постачається або з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті, або з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Find N6: найкращий складаний

Смартфон Find N6 Фото: gsmarena.com

Новітній складаний смартфон Oppo спрямований на вирішення однієї з найпоширеніших проблем цього формату: утворення складок. У Find N6 використовується технологія Zero-Feel Crease з шарніром із титанового сплаву в поєднанні зі шаром скла з ефектом пам'яті, завдяки чому внутрішній дисплей залишається більш плоским навіть після багаторазового складання. Він оснащений 8,12-дюймовим складаним OLED-екраном QXGA+ та 6,62-дюймовим зовнішнім AMOLED-дисплеєм, обидва підтримують адаптивну частоту оновлення 1–120 Гц та частоту дискретизації дотиків 240 Гц. Обидві панелі сертифіковані TÜV Rheinland для захисту очей.

Телефон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 з оперативною пам’яттю до 16 ГБ та вбудованою пам’яттю до 1 ТБ, а також має акумулятор ємністю 6000 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 80 Вт. Система тильних камер включає в себе основний 200-мегапіксельний сенсор, перископічний телеоб'єктив, надширококутний об'єктив та мультиспектральний сенсор для більш точної передачі кольорів. Він також підтримує опціональний стилус AI Pen і багатовіконний режим, що дозволяє запускати до чотирьох додатків одночасно, орієнтований на підвищення продуктивності, а не просто на споживання медіаконтенту.

Reno 16 Pro: найкраще співвідношення ціна/якість

Oppo Reno 16 та Oppo Reno 15 Pro Mini Фото: Скриншот

Смартфон Reno 16 Pro переносить апаратне наповнення флагманських моделей у лінійку смартфонів середнього класу від Oppo. Він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ і піковою яскравістю 1800 ніт, працює на чипсеті MediaTek Dimensity 9500s з оперативною пам’яттю до 16 ГБ і вбудованою пам’яттю до 512 ГБ.

Камера оснащена 200-мегапіксельним основним сенсором Sony IMX890 з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Reno 16 Pro має акумулятор ємністю 7000 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 80 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт. Компанія також представила разом із телефоном аксесуар під назвою Oppo Bubble Mag E-Badge — невеликий магнітний дисплей, який кріпиться до задньої панелі телефону, відображає попередній перегляд зображення з задньої камери для кадрування селфі та може використовуватися як дистанційний спусковий механізм на відстані до 10 м.

Oppo A6x 5G: найкращий бюджетний

Смартфон Oppo A6x 5G Фото: Oppo

Серія A від Oppo охоплює бюджетний сегмент, і A6x 5G — це найновіша модель для покупців, яким потрібен надійний телефон за доступною ціною. Він побудований на базі 6,75-дюймового РК-дисплея з частотою оновлення 120 Гц і частотою дискретизації дотиків 240 Гц, працює на чипі MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з графічним процесором Mali-G57 MC2.

Головним елементом є акумулятор ємністю 6500 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 45 Вт, який Oppo позиціонує як один із найбільших у своєму ціновому сегменті. Однак A6x має базову камеру. На задній панелі розташований 13-мегапіксельний основний датчик, а на передній — 5-мегапіксельна фронтальна камера.

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