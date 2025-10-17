iPhone і Samsung, посуньтеся: флагмани Oppo з батареєю на 7500 мАг здивували ціною (фото)

Компанія Oppo представила в Китаї свої топові смартфони Find X9 і Find X9 Pro. Новинки отримали новітній процесор MediaTek Dimensity 9500, гігантські акумулятори і вражаючі камери. При цьому їхня ціна виявилася нижчою, ніж у багатьох конкурентів.

Лінійка Find X9 робить серйозну заявку на лідерство в преміальному сегменті. Пристрої пропонують безліч цікавих поліпшень порівняно з попередниками, пише GSMArena

Чіпсет і дисплей

Обидва гаджети оснащені передовим чипом MediaTek Dimensity 9500. Система стала на 32% швидшою в частині ЦП і на третину перевершує минулу модель у графічних завданнях. Крім того, заявлено більш ніж дворазовий приріст у ШІ-обчисленнях і підвищення енергоефективності. Конфігурації пам'яті такі: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ.

Екрани в обох моделях — це 120-герцеві OLED-панелі з піковою яскравістю до 3600 ніт (Find X9 — 6,59 дюйма, Find X9 Pro — 6,78"). Важливим апгрейдом став перехід з оптичного на швидший і точніший ультразвуковий сканер відбитків пальців, встановлений під матрицею. Корпуси захищені від води і пилу за стандартами IP66, IP68 і IP69 (передбачена стійкість до гарячих струменів під тиском).

Oppo Find X9 Фото: Oppo

Камери та батарея

Базова модель X9 живиться від акумулятора на 7025 мАг, що майже на 1400 мАг більше, ніж у торішнього Find X8. Підтримується швидка дротова (80 Вт), бездротова (50 Вт) і реверсивна (10 Вт) зарядка. Камера тут потрійна: основний 50-Мп модуль Sony LYT-808 доповнюють перископічний телеоб'єктив із сенсором Sony LYT-600 (50 Мп) і надширококутний Samsung JN5 (50 Мп). Також є спеціальний 9-канальний мультиспектральний сенсор для більш точної передачі кольору.

Pro-версію забезпечили ще більш ємною АКБ — на 7500 мАг, а потужність зарядки по дроту досягає 90 Вт. Find X9 Pro збереже не менше 80% ємності батареї після 5 років експлуатації. Систему камер допрацювали фахівці бренду Hasselblad. Головний 50-Мп модуль задіє новітній фотосенсор Sony LYT-828.

Oppo Find X9 Pro Фото: Oppo

Головна ж фішка смартфона — 200-мегапіксельний телефото з 70-мм лінзою і гібридною стабілізацією Prism Hybrid OIS. Спеціально для старшої моделі доступний аксесуар-телеконвертер, що збільшує оптичний зум до 10x, а цифровий — до 200х. Усі камери можуть записувати 4K-відео з кадровою частотою 60 fps і Dolby Vision, а основна і телефото — навіть уповільнені ролики 4K 120fps.

ПЗ і ціни

Обидва флагмани працюють під управлінням оболонки ColorOS 16 на базі ОС Android 16 і отримуватимуть оновлення ОС протягом 5 років. У прошивку інтегровано ШІ Gemini від Google, а також фірмові нейромережеві функції. Цікава деталь — заявлена нативна підтримка розумних годинників Apple Watch.

Ціна Oppo Find X9 у Китаї — від 4400 юанів (близько 25 800 грн), Find X9 Pro — від 5300 юанів (близько 31 100 грн).

Раніше Фокус писав, що популярні смартфони Samsung зникнуть назавжди. Ще недавно Samsung була на вершині слави зі своїм флагманським смартфоном Galaxy S25 Edge. Він був найтоншим ще до того, як Apple випустила iPhone Air. Але тепер виявилося, що Galaxy S25 Edge не виправдав очікувань. Він продається погано, і Samsung, схоже, навіть відмовилася від планів щодо нової моделі Galaxy S26 Edge.