Популярні смартфони Samsung зникнуть назавжди: несподіване повідомлення шокувало користувачів

Ще недавно Samsung була на вершині слави зі своїм флагманським смартфоном Galaxy S25 Edge. Він був найтоншим ще до того, як Apple випустила iPhone Air. Але тепер виявилося, що Galaxy S25 Edge не виправдав очікувань. Він продається погано, і Samsung, схоже, навіть відмовилася від планів щодо нової моделі Galaxy S26 Edge.

Related video

Samsung вирішила припинити випуск серії Edge лише через п'ять місяців після її запуску, зазначає androidauthority.com. На це вплинули якраз слабкі продажі, і таким чином у новій флагманській лінійці Samsung буде лише три моделі: Galaxy S26 (імовірно, перейменований у Galaxy S26 Pro), Galaxy S26 Plus і Galaxy S26 Ultra.

Що стосується Galaxy S25 Edge, то його випуск припиниться після того, як будуть розпродані всі вже випущені партії. Надалі ймовірність повернення лінійки Edge оцінюється як дуже невелика. Щоправда, Samsung ще може випустити Galaxy S26 Edge окремою партією (адже його розробка вже завершена). Але поки що інсайдери все ж схиляються до того, що "Galaxy S26 Edge виразно зник".

За інформацією видання, станом на серпень 2025 року світові продажі Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra склали 8,28 млн, 5,05 млн і 12,18 млн пристроїв відповідно. Для порівняння — смартфон Galaxy S25 Edge був проданий накладом всього 1,31 млн пристроїв. Це дуже мало, навіть з урахуванням того, що ця модель вийшла на ринок пізніше.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що південнокорейська компанія Samsung може замінити Galaxy S26 Plus на S26 Edge, а від моделей Plus взагалі відмовиться.

Ще повідомлялося, що найтонший телефон Samsung Galaxy S26 Edge може здивувати користувачів несподівано ємною батареєю. У будь-якому разі, виходу нової лінійки Samsung Galaxy S26 все одно доведеться чекати до 2026 року.