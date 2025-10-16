Популярные смартфоны Samsung исчезнут навсегда: неожиданное сообщение шокировало пользователей

Еще недавно Samsung была на вершине славы со своим флагманским смартфоном Galaxy S25 Edge. Он был самым тонким еще до того, как Apple выпустила iPhone Air. Но теперь оказалось, что Galaxy S25 Edge не оправдал ожиданий. Он продается плохо, и Samsung, похоже, даже отказалась от планов насчет новой модели Galaxy S26 Edge.

Samsung решила прекратить выпуск серии Edge всего через пять месяцев после ее запуска, отмечает androidauthority.com. На это повлияли как раз слабые продажи, и таким образом в новой флагманской линейке Samsung будет только три модели: Galaxy S26 (вероятно, переименованный в Galaxy S26 Pro), Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra.

Что касается Galaxy S25 Edge, то его выпуск прекратится после того, как будут распроданы все уже выпущенные партии. В дальнейшем вероятность возвращения линейки Edge оценивается как очень небольшая. Правда, Samsung еще может выпустить Galaxy S26 Edge отдельной партией (ведь его разработка уже завершена). Но пока инсайдеры все же склоняются к тому, что "Galaxy S26 Edge определенно исчез".

По информации издания, по состоянию на август 2025 года мировые продажи Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra составили 8,28 млн, 5,05 млн и 12,18 млн устройств соответственно. Для сравнения – смартфон Galaxy S25 Edge был продан тиражом всего 1,31 млн устройств. Это очень мало, даже с учетом того, что эта модель вышла на рынок позже.

Напомним, ранее появилась информация, что южнокорейская компания Samsung может заменить Galaxy S26 Plus на S26 Edge, а от моделей Plus вообще откажется.

Еще сообщалось, что самый тонкий телефон Samsung Galaxy S26 Edge может удивить пользователей неожиданно емкой батареей. В любом случае, выхода новой линейки Samsung Galaxy S26 все равно придется ждать до 2026 года.