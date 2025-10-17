iPhone и Samsung, подвиньтесь: флагманы Oppo с батареей на 7500 мАч удивили ценой (фото)

Компания Oppo представила в Китае свои топовые смартфоны Find X9 и Find X9 Pro. Новинки получили новейший процессор MediaTek Dimensity 9500, гигантские аккумуляторы и впечатляющие камеры. При этом их цена оказалась ниже, чем у многих конкурентов.

Линейка Find X9 делает серьезную заявку на лидерство в премиальном сегменте. Устройства предлагают множество интересных улучшений по сравнению с предшественниками, пишет GSMArena

Чипсет и дисплей

Оба гаджета оснащены передовым чипом MediaTek Dimensity 9500. Система стала на 32% быстрее по части ЦП и на треть превосходит прошлую модель в графических задачах. Кроме того, заявлен более чем двукратный прирост в ИИ-вычислениях и повышение энергоэффективности. Конфигурации памяти следующие: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ.

Экраны в обеих моделях — это 120-герцевые OLED-панели с пиковой яркостью до 3600 нит (Find X9 — 6,59 дюйма, Find X9 Pro — 6,78"). Важным апгрейдом стал переход с оптического на более быстрый и точный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, установленный под матрицей. Корпуса защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69 (предусмотрена устойчивость к горячим струям под давлением).

Oppo Find X9 Фото: Oppo

Камеры и батарея

Базовая модель X9 питается от аккумулятора на 7025 мАч, что почти на 1400 мАч больше, чем у прошлогоднего Find X8. Поддерживается быстрая проводная (80 Вт), беспроводная (50 Вт) и реверсивная (10 Вт) зарядка. Камера здесь тройная: основной 50-Мп модуль Sony LYT-808 дополняют перископический телеобъектив с сенсором Sony LYT-600 (50 Мп) сверхширокоугольный Samsung JN5 (50 Мп). Также есть специальный 9-канальный мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи.

Pro-версию снабдили еще более емкой АКБ — на 7500 мАч, а мощность зарядки по проводу достигает 90 Вт. Find X9 Pro сохранит не менее 80% емкости батареи после 5 лет эксплуатации. Систему камер доработали специалисты бренда Hasselblad. Главный 50-Мп модуль задействует новейший фотосенсор Sony LYT-828.

Oppo Find X9 Pro Фото: Oppo

Главная же фишка смартфона — 200-мегапиксельный телефото с 70-мм линзой и гибридной стабилизацией Prism Hybrid OIS. Специально для старшей модели доступен аксессуар-телеконвертер, увеличивающий оптический зум до 10x, а цифровой — до 200х. Все камеры могут записывать 4K-видео с кадровой частотой 60 fps и Dolby Vision, а основная и телефото — даже замедленные ролики 4K 120fps.

ПО и цены

Оба флагмана работают под управлением оболочки ColorOS 16 на базе ОС Android 16 и будут получать обновления ОС в течение 5 лет. В прошивку интегрирован ИИ Gemini от Google, а также фирменные нейросетевые функции. Интересная деталь — заявлена нативная поддержка умных часов Apple Watch.

Цена Oppo Find X9 в Китае — от 4400 юаней (около 25 800 грн), Find X9 Pro — от 5300 юаней (около 31 100 грн).

