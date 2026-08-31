Pixel 11 Pro против iPhone 17 Pro: какой премиальный смартфон стоит своих денег (фото)

Pixel 11 Pro и iPhone 17 Pro стоят одинаково, но они имеют существенные отличия: ОС, камеры, процессоры, программная поддержка, ну и, конечно, новизна.

Более сложным выбором между Pixel 11 Pro и iPhone 17 Pro может оказаться выбор между пользователями, не привязанными к конкретной платформе, которые регулярно переключаются между iPhone и Android, пишет bgr.com.

Поскольку стоимость является важным фактором при покупке нового флагмана, стоит отметить паритет цен между двумя устройствами. Google повысила цену Pixel 11 Pro на 100 долларов по сравнению с предшественником, но при этом удвоила объем памяти до 256 ГБ. В результате, ценники iPhone 17 Pro и Pixel 11 Pro стартуют от 1099 долларов за один и тот же объем памяти в 256 ГБ. Объем флэш-памяти обоих устройств достигает 1 ТБ.

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Чем iPhone 17 Pro лучше флагмана Google

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: Future

iPhone 17 Pro — один из лучших флагманских телефонов, которые покупатели смогут приобрести в конце августа 2026 года. Фактически, это один из самых быстрых смартфонов на рынке, регулярно превосходящий конкурентов в тестах производительности. В Geekbench 6 процессор A19 Pro набирает 3756 и 9727 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. Для сравнения, новый чип Tensor G6 в Pixel 11 Pro набирает всего 2739 и 7586 баллов в тех же тестах Geekbench 6. iPhone 15 Pro 2023 года демонстрирует аналогичную производительность: 2944 и 7475 баллов в тестах Geekbench 6.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: Future

Эти тесты показывают, что у iPhone 17 Pro может быть больший запас производительности для будущих программных требований, включая будущие версии iOS и возможности Apple Intelligence. Apple не предоставляет программных гарантий, как Google, но правила ЕС обязывают производителей смартфонов поддерживать новые телефоны как минимум 5 лет. Кроме того, анонс iOS 27 в июне показал, что Apple готова продолжать оказывать программную поддержку 7-летним моделям iPhone 11. Pixel 11 Pro может работать так же хорошо в повседневных задачах, как и iPhone 17 Pro, несмотря на разницу в производительности. Просмотр веб-страниц, использование приложений социальных сетей и многозадачность должны ощущаться одинаково быстро. Но iPhone может более бережно относиться к своим потребностям после нескольких лет использования и продолжать обеспечивать быструю работу мобильного устройства.

Пользователи, заинтересованные в более ресурсоемких задачах, включая ресурсоемкие игры, профессиональную видеозапись и видеосъемку, а также видеомонтаж, могут предпочесть iPhone 17 Pro. Система камер iPhone 17 Pro также поддерживает высококачественную видеозапись, что является традиционным преимуществом iPhone перед устройствами Android. Наконец, iPhone 17 Pro может быть более привлекательным для покупателей, учитывая слухи о повышении цены на iPhone 18 Pro более чем на 200 долларов. Важно отметить, что производство iPhone 17 Pro будет прекращено после выхода его преемника.

Почему Pixel 11 Pro лучше флагмана Apple

Смартфон Pixel 11 Pro Фото: 9to5Google

Pixel в целом уступает iPhone по производительности, как показывают результаты Geekbench 6 выше. Именно поэтому программная гарантия Pixel 11 Pro не является явным преимуществом перед iPhone, поскольку долгосрочная производительность не доказана. Серия Pixel 8 2023 года стала первой серией Pixel, получившей программную гарантию, и пока рано говорить о том, насколько хорошо Pixel 8 будет работать к концу этого семилетнего периода. Но есть области, где Pixel 11 Pro превосходит iPhone 17 Pro.

Pixel 11 Pro Фото: The Verge

Смартфон Pixel 11 Pro поставляется с предустановленной ОС Android 17 от Google, ориентированной на ИИ, которая включает поддержку автоматизации задач Gemini Intelligence. Отдельно, Gemini AI от Google может выступать в качестве цифрового помощника. Gemini поддерживает расширенное голосовое взаимодействие и может получать доступ к пользовательским данным из других подключенных приложений. Поскольку Google также обрабатывает задачи Gemini AI в облаке, описанная выше разница в производительности может быть несущественной для некоторых взаимодействий с ИИ. Покупатели, заинтересованные в глубокой интеграции ИИ в свою цифровую жизнь, могут предпочесть Gemini вместо Siri на данный момент, пока Apple работает над тем, чтобы догнать конкурентов в iOS 27.

Еще одна функция Pixel 11 Pro, которую потребители могут высоко оценить, — это камера. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной камерой и двумя 48-мегапиксельными объективами (сверхширокоугольным и телеобъективом). iPhone 17 Pro также имеет три 48-мегапиксельные камеры. Google улучшила возможности Pixel 11 Pro по сравнению с предшественником. Телефон поддерживает до 120-кратного Pro Zoom и 5-кратный зум в портретном режиме. Функция Night Sight должна работать до 4,5 раз быстрее. Пользователям также доступны функции на основе ИИ, включая Magic Capture и Circle to Search. Наконец, новый режим Camera Looks может уменьшить вычислительную нагрузку по сравнению с предыдущими моделями и позволяет фотографам стилизовать свои фотографии перед съемкой.

Pixel 11 Pro или iPhone 17 Pro: что в итоге лучше

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Покупатели смартфонов, заинтересованные в премиальном устройстве стоимостью более 1000 долларов, не ошибутся, выбрав либо более старый iPhone 17 Pro или более крупный iPhone 17 Pro Max, либо совершенно новый Pixel 11 Pro или более крупный Pixel 11 Pro XL.

Встроенные функции Gemini AI, улучшенные возможности камеры и расширенная поддержка программного обеспечения могут склонить пользователей Android к выбору Pixel 11 Pro. С другой стороны, производительность чипа iPhone 17 Pro, проверенная приверженность Apple к программному обеспечению iPhone и возможности видеозаписи делают флагман Apple сильным претендентом, несмотря на то, что ему почти год. Кроме того, iPhone 17 Pro может стать гораздо лучшим выбором в это время года, чем ожидание грядущих моделей iPhone 18 Pro, учитывая слухи о повышении цен.

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