Новый рекорд Гиннеса: iPhone 17 Pro выдержал падение с высоты 30 км (видео)

Британская аэрокосмическая компания Sent Into Space и производитель чехлов Rhinoshield сбросили iPhone 17 Pro с высоты 30 607 метров, чтобы протестировать новый защитный чехол AirX.

Несколько iPhone 17 Pro в чехлах AirX подняли на воздушном шаре в стратосферу над Швецией, после чего специальный механизм сбросил гаджеты без парашюта. Впоследствии один из смартфонов нашли в лесу в рабочем состоянии, сообщает Sent Into Space.

Падение iPhone 17 Pro из стратосферы

Для эксперимента инженеры создали специальную систему из нескольких модулей. В каждом из них находился iPhone 17 Pro в чехле AirX, камера для записи падения и трекер, который должен был помочь найти смартфон после приземления.

По словам организаторов, найденный iPhone 17 Pro оказался в отличном состоянии после падения. Телефон остался целым, включился, принимал звонки и делал фото.

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Rhinoshield утверждает, что чехол AirX снижает силу удара на 81 % по сравнению с обычными защитными чехлами. В новом чехле используется специальный материал ShockSpread, воздушные амортизирующие элементы и внутренние ребра, которые должны распределять энергию удара и отводить ее от компонентов смартфона.

В результате компании Rhinoshield и Sent Into Space установили рекорд Гиннеса, поскольку это было самое высокое падение мобильного телефона в чехле на естественный рельеф.

Напомним, складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold прошел серию испытаний на прочность, проведенных каналом JerryRigEverything.

Фокус также сообщал, что складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold не выдержал испытания на изгиб.