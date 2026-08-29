Новий рекорд Гіннеса: iPhone 17 Pro пережив падіння з висоти 30 км (відео)

Британська аерокосмічна компанія Sent Into Space та виробник чохлів Rhinoshield скинули iPhone 17 Pro з висоти 30 607 метрів заради тесту нового захисного чохла AirX.

Кілька iPhone 17 Pro в чолах AirX підняли повітряною кулею у стратосферу над Швецією, після чого спеціальний механізм скинув гаджети без парашута. Згодом один із смартфонів знайшли в лісі у справному стані, повідомляє Sent Into Space.

Падіння iPhone 17 Pro з стратосфери

Для експерименту інженери створили спеціальну систему з кількома модулями. Кожен із них містив iPhone 17 Pro у чохлі AirX, камеру для запису падіння та трекер, який мав допомогти знайти смартфон після приземлення.

За словами організаторів, знайдений iPhone 17 Pro був у чудовому стані після падіння. Телефон залишився цілим, увімкнувся, приймав дзвінки та робив фото.

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Rhinoshield стверджує, чохол AirX зменшує силу удару на 81% порівняно зі звичайними захищеними чохлами. Новий чохол використовує спеціальний матеріал ShockSpread, повітряні амортизувальні елементи та внутрішні ребра, які мають розподіляти енергію удару й відводити її від компонентів смартфона.

Як наслідок Rhinoshield та Sent Into Space встановили рекорд Гіннеса, оскільки це було найвище падіння мобільного телефона в чохлі на природний рельєф.

Нагадаємо, складаний смартфон Google Pixel 11 Pro Fold пройшов серію випробувань на міцність від каналу JerryRigEverything.

Фокус також повідомляв, що складаний смартфон Samsung Galaxy Z TriFold не витримав випробування на згинання.