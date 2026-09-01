Топ-7 складных смартфонов 2026 года: Pixel, Samsung, Oppo, Motorola, Honor, Huawei (фото)

Если решили отказаться от традиционного смартфона, вот подробное руководство по лучшим складным телефонам, которые можно купить в 2026 году.

В 2026 году ситуация со складными конструкциями фундаментально изменилась. Благодаря кремниево-углеродным батареям, титановым петлям нового поколения и производительным чипам Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Tensor G6 компромиссы исчезли. Складные телефоны теперь тоньше, чем некоторые стандартные аналоги, их аккумуляторы емкостью превышают 6000 мАч, а датчики камеры имеют разрешение 200 Мп, пишет gizmochina.com.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

При весе всего 201 г это самый легкий Z Fold от Samsung, поэтому в закрытом состоянии он ощущается совершенно нормально. Разработчики наконец-то предоставили пользователям удобный внешний экран с соотношением сторон 10:16, который не кажется тесным, и внутренний дисплей с соотношением сторон 4:3, пиковая яркость которого достигает 3000 нит.

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Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 4800 мАч, что делает его безопасным и надежным выбором для большинства людей. Samsung также представила технологию Flex Titanium, которая сочетает в себе пленку из титанового сплава с улучшенной пластиной, что значительно снижает видимость складок с течением времени. Устройство также оснащено двумя 50-мегапиксельными сенсорами и новой функцией автоматического слежения My FanCam, что делает его одним из самых совершенных "раскладушек" на рынке.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Google Pixel 11 Pro Fold — новейшая модель в форм-факторе книги, в которой особое внимание уделяется ПО и удобству повседневного использования. Он работает на новом чипе Tensor G6 и оснащен модернизированным безредукторным шарниром, который помогает уменьшить рамки и уменьшить общий вес. Для камер используется основной датчик на 48 МП с 30-кратным зумом Super Res, полагаясь на хорошо известную вычислительную фотографию Google, а не на огромные аппаратные показатели.

Уникальным дополнением к дизайну является HiLight, многофункциональное светодиодное кольцо вокруг вспышки камеры, используемое для цветных уведомлений. "Если вы предпочитаете чистый интерфейс Android и практичные функции ИИ самым экстремальным характеристикам оборудования, это очень хороший выбор", — говорится в материале.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Модель Galaxy Z Fold 8 Ultra в разложенном виде очень тонкая — всего 4,1 мм. Она оснащена массивным 8-дюймовым основным дисплеем и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Основной датчик камеры с разрешением 200 МП обрабатывает HDR-изображения с полным разрешением. Смартфон имеет расширенную графитовую систему охлаждения. Есть новые функции ИИ Gemini Notebook в One UI 9, которые могут автоматически создавать отчеты о встречах и визуальные сводки, что делает Fold 8 Ultra мощным устройством, ориентированным на производительность.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Razr Fold от Motorola, являющийся продолжением популярных раскладушек, выходит на рынок полноразмерных складных телефонов книжного типа. Он использует Corning Gorilla Glass Ceramic 3 для дополнительной устойчивости к падению и имеет толщину 4,55 мм в открытом состоянии.

Устройство оснащено 8,1-дюймовым внутренним дисплеем и поставляется в нескольких цветах, сертифицированных Pantone. Внутри он работает на Snapdragon 8 Gen 5, использует батарею емкостью 6000 мАч и оснащен тройной камерой на 50 МП. Motorola также обещает 7 лет обновлений ОС для этой модели, как и Google и Samsung

Oppo Find N6

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Серия Oppo Find N сохраняет свою более широкую форму, напоминающую паспорт, которую многие пользователи предпочитают для ввода текста на главном экране. В Find N6 большое внимание уделяется качеству камеры и долговечности шарниров. Благодаря новому титановому шарниру, напечатанному на 3D-принтере, устройству удается свести внутренние складки экрана к минимуму.

Система камер, настроенная в сотрудничестве с Hasselblad, включает в себя основной датчик на 200 МП, сверхширокоугольный на 50 МП и перископический объектив на 50 МП с 3-кратным увеличением. Oppo также включила в комплект поставки большой кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт, и все это в рамке толщиной 8,93 мм.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor продолжает концентрироваться на том, чтобы сделать складные устройства максимально тонкими. Размер Magic V6 в закрытом состоянии составляет 8,75 мм, что делает его одним из самых тонких вариантов, доступных в настоящее время. Несмотря на тонкий профиль, в нем установлен аккумулятор емкостью 6660 мАч, обеспечивающий превосходную долговечность.

Дисплеи довольно яркие: яркость верхнего экрана достигает 6000 нит для HDR-контента. Он оснащен мощной камерой, в том числе перископическим объективом на 64 МП и двумя датчиками на 50 МП, а также предлагает программные функции, которые на удивление хорошо интегрируются с другими экосистемами, включая базовую кросс-совместимость с некоторыми устройствами Apple.

Huawei Pura X Max

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Смартфон работает на чипе Kirin 9030 Pro и имеет 7,7-дюймовый внутренний экран в сочетании с 5,4-дюймовым внешним дисплеем. Он относительно легкий — 229 г, а толщина в открытом состоянии — 5,2 мм. Что касается камер, он использует основной датчик на 50 МП с переменной диафрагмой (от f/1,4 до f/4,0), чтобы обеспечить естественную глубину резкости, а также телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 12,5 МП.

Он также оснащен аккумулятором емкостью 5300 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и поддерживает стилус Huawei M-Pen 3 Mini. Основная загвоздка в том, что он не поставляется с сервисами Google Play, что является препятствием для многих людей, но физическое оборудование и обновленный дизайн шарниров надежны.

Ранее мы писали про сравнение Pixel 11 Pro и iPhone 17 Pro. Эти смартфоны стоят одинаково, но имеют существенные отличия: ОС, камеры, процессоры, программная поддержка, ну и, конечно, новизна.