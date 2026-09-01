Топ-7 складных смартфонов 2026 года: Pixel, Samsung, Oppo, Motorola, Honor, Huawei (фото)
Если решили отказаться от традиционного смартфона, вот подробное руководство по лучшим складным телефонам, которые можно купить в 2026 году.
В 2026 году ситуация со складными конструкциями фундаментально изменилась. Благодаря кремниево-углеродным батареям, титановым петлям нового поколения и производительным чипам Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Tensor G6 компромиссы исчезли. Складные телефоны теперь тоньше, чем некоторые стандартные аналоги, их аккумуляторы емкостью превышают 6000 мАч, а датчики камеры имеют разрешение 200 Мп, пишет gizmochina.com.
Samsung Galaxy Z Fold 8
При весе всего 201 г это самый легкий Z Fold от Samsung, поэтому в закрытом состоянии он ощущается совершенно нормально. Разработчики наконец-то предоставили пользователям удобный внешний экран с соотношением сторон 10:16, который не кажется тесным, и внутренний дисплей с соотношением сторон 4:3, пиковая яркость которого достигает 3000 нит.
Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 4800 мАч, что делает его безопасным и надежным выбором для большинства людей. Samsung также представила технологию Flex Titanium, которая сочетает в себе пленку из титанового сплава с улучшенной пластиной, что значительно снижает видимость складок с течением времени. Устройство также оснащено двумя 50-мегапиксельными сенсорами и новой функцией автоматического слежения My FanCam, что делает его одним из самых совершенных "раскладушек" на рынке.
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold — новейшая модель в форм-факторе книги, в которой особое внимание уделяется ПО и удобству повседневного использования. Он работает на новом чипе Tensor G6 и оснащен модернизированным безредукторным шарниром, который помогает уменьшить рамки и уменьшить общий вес. Для камер используется основной датчик на 48 МП с 30-кратным зумом Super Res, полагаясь на хорошо известную вычислительную фотографию Google, а не на огромные аппаратные показатели.
Уникальным дополнением к дизайну является HiLight, многофункциональное светодиодное кольцо вокруг вспышки камеры, используемое для цветных уведомлений. "Если вы предпочитаете чистый интерфейс Android и практичные функции ИИ самым экстремальным характеристикам оборудования, это очень хороший выбор", — говорится в материале.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Модель Galaxy Z Fold 8 Ultra в разложенном виде очень тонкая — всего 4,1 мм. Она оснащена массивным 8-дюймовым основным дисплеем и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Основной датчик камеры с разрешением 200 МП обрабатывает HDR-изображения с полным разрешением. Смартфон имеет расширенную графитовую систему охлаждения. Есть новые функции ИИ Gemini Notebook в One UI 9, которые могут автоматически создавать отчеты о встречах и визуальные сводки, что делает Fold 8 Ultra мощным устройством, ориентированным на производительность.
Motorola Razr Fold
Razr Fold от Motorola, являющийся продолжением популярных раскладушек, выходит на рынок полноразмерных складных телефонов книжного типа. Он использует Corning Gorilla Glass Ceramic 3 для дополнительной устойчивости к падению и имеет толщину 4,55 мм в открытом состоянии.
Устройство оснащено 8,1-дюймовым внутренним дисплеем и поставляется в нескольких цветах, сертифицированных Pantone. Внутри он работает на Snapdragon 8 Gen 5, использует батарею емкостью 6000 мАч и оснащен тройной камерой на 50 МП. Motorola также обещает 7 лет обновлений ОС для этой модели, как и Google и Samsung
Oppo Find N6
Серия Oppo Find N сохраняет свою более широкую форму, напоминающую паспорт, которую многие пользователи предпочитают для ввода текста на главном экране. В Find N6 большое внимание уделяется качеству камеры и долговечности шарниров. Благодаря новому титановому шарниру, напечатанному на 3D-принтере, устройству удается свести внутренние складки экрана к минимуму.
Система камер, настроенная в сотрудничестве с Hasselblad, включает в себя основной датчик на 200 МП, сверхширокоугольный на 50 МП и перископический объектив на 50 МП с 3-кратным увеличением. Oppo также включила в комплект поставки большой кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт, и все это в рамке толщиной 8,93 мм.
Honor Magic V6
Honor продолжает концентрироваться на том, чтобы сделать складные устройства максимально тонкими. Размер Magic V6 в закрытом состоянии составляет 8,75 мм, что делает его одним из самых тонких вариантов, доступных в настоящее время. Несмотря на тонкий профиль, в нем установлен аккумулятор емкостью 6660 мАч, обеспечивающий превосходную долговечность.
Дисплеи довольно яркие: яркость верхнего экрана достигает 6000 нит для HDR-контента. Он оснащен мощной камерой, в том числе перископическим объективом на 64 МП и двумя датчиками на 50 МП, а также предлагает программные функции, которые на удивление хорошо интегрируются с другими экосистемами, включая базовую кросс-совместимость с некоторыми устройствами Apple.
Huawei Pura X Max
Смартфон работает на чипе Kirin 9030 Pro и имеет 7,7-дюймовый внутренний экран в сочетании с 5,4-дюймовым внешним дисплеем. Он относительно легкий — 229 г, а толщина в открытом состоянии — 5,2 мм. Что касается камер, он использует основной датчик на 50 МП с переменной диафрагмой (от f/1,4 до f/4,0), чтобы обеспечить естественную глубину резкости, а также телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 12,5 МП.
Он также оснащен аккумулятором емкостью 5300 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и поддерживает стилус Huawei M-Pen 3 Mini. Основная загвоздка в том, что он не поставляется с сервисами Google Play, что является препятствием для многих людей, но физическое оборудование и обновленный дизайн шарниров надежны.
Ранее мы писали про сравнение Pixel 11 Pro и iPhone 17 Pro. Эти смартфоны стоят одинаково, но имеют существенные отличия: ОС, камеры, процессоры, программная поддержка, ну и, конечно, новизна.