Отличные смарт-телевизоры 2026 года за свои деньги: Sony, Xiaomi, Samsung, TCL, LG (фото)

В обзоре 32-, 43-, 55-дюймовые модели Xiaomi F Series HD Smart LED TV, TCL 32V5C, Samsung Smart LED TV, Sony BRAVIA 2 II и LG NANO NU87.

Эксперты gizmochina.com отобрали несколько лучших вариантов смарт-телевизоров, которые можно приобрести в разных ценовых категориях и с разными размерами экрана. Но прежде чем перейти к моделям, необходимо учесть несколько моментов, прежде чем выбирать смарт-телевизор в 2026 году, говорится в материале.

Как выбрать смарт-телевизор

Первое, на что следует обратить внимание при покупке нового телевизора, — размер экрана. 32-дюймовый телевизор хорошо подойдет для спален и небольших помещений, в то время как 43-дюймовые и 55-дюймовые модели подойдут для большинства гостиных. Если есть большая комната, в которой зрители сидят на некотором расстоянии от телевизора, 65- или 75-дюймовая модели обеспечат гораздо более захватывающий просмотр.

Відео дня

Далее нужно обратить внимание на технологию дисплея. Базовые LED-телевизоры доступны по цене и хорошо подходят для повседневного просмотра, в то время как QLED-телевизоры используют квантовые точки для получения более насыщенных цветов и высокой яркости. Mini LED-телевизоры идут еще дальше, обеспечивая точное управление подсветкой, что приводит к лучшей контрастности и производительности HDR.

Mini LED-телевизор Фото: Future

Затем следует разрешение. Full HD по-прежнему подходит для небольших 32- и 43-дюймовых телевизоров, но 4K — лучший выбор для больших экранов. Формат обеспечивает более четкое изображение и сейчас распространен в среднем и премиум-сегментах.

Наконец, необходимо проверить платформу Smart TV и возможности подключения. Google TV предлагает привычный интерфейс с доступом к широкому спектру приложений, Tizen от Samsuа ng и webOS от LG предлагают свои собственные экосистемы. Если нужно подключить игровую консоль, ищите HDMI 2.1, VRR и высокую частоту обновления. Для фильмов и сериалов Dolby Vision, HDR10+ и Dolby Atmos могут существенно улучшить впечатления от просмотра, пишут авторы.

Xiaomi F Series HD Smart LED TV

Телевизор Xiaomi F Series HD Smart LED TV Фото: Xiaomi

Если бюджет ограничен, то телевизор Xiaomi серии F — хороший вариант. Он оснащен дисплеем HD Ready 1366 x 768 с частотой обновления 60 Гц и технологией Xiaomi Vivid Picture Engine 2 для базового улучшения изображения. Телевизор работает на Fire TV, что дает доступ к популярным потоковым приложениям, голосовому управлению Alexa и привычному интерфейсу. Он имеет 20-ваттные динамики с поддержкой Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual, поэтому встроенного звука должно быть достаточно для обычного просмотра.

TCL 32V5C

Телевизор TCL Фото: androidpolice.com

32-дюймовый QLED-телевизор от TCL тоже относится к бюджетным, но стоит несколько дороже предыдущего устройства. Эта модель имеет разрешение Full HD и поддерживает HDR. Она работает на Google TV, оснащена Dolby Atmos для насыщенного звука и голосового управления. Пользователи также получат дополнительные функции, такие как AI Clarity и поддержка приложений OTT.

Samsung Smart LED TV

Телевизор Samsung Фото: Ecoustics

Еще дороже обойдется 43-дюймовый смарт-телевизор Samsung LED с поддержкой HDR и графическим процессором Hyper Real, обеспечивающим точную цветопередачу. Эта модель работает на операционной системе Tizen от Samsung, которая предоставляет доступ к популярным потоковым сервисам, а также к Samsung TV Plus и интеллектуальным функциям. Она оснащена двухканальной акустической системой мощностью 20 Вт, поддержкой Bluetooth и совместимостью с Q-Symphony.

LG NANO NU87

Телевизор LG Фото: LG

Если нужен 55-дюймовый телевизор, который поддерживает все: от ежедневных сериалов и спортивных программ до фильмов и потокового вещания, LG NANO 4K — отличный вариант. Он оснащен дисплеем NanoCell, обеспечивающим более четкие цвета, чем обычный светодиодный телевизор. Под капотом у него процессор α7 Gen9, который помогает очищать и повышать резкость контента с низким разрешением. Устройство работает под управлением webOS 26 и поддерживает каналы Google Cast, AirPlay и LG, что упрощает доступ к контенту с разных устройств. Модель также имеет ALLM, VRR и Game Optimiser.

Sony BRAVIA 2 II

Телевизор Sony BRAVIA 2 II Фото: Sony

В линейке телевизоров BRAVIA от Sony есть несколько очень красивых моделей, и BRAVIA 2 II — отличный 50-дюймовый телевизор, который стоит рассмотреть. Он поддерживает 4K LED-панель, которая использует технологию обработки изображений Sony, благодаря чему контент с низким разрешением выглядит чище и четче. Он работает под управлением Google TV, поддерживает приложения OTT и оснащен выделенным портом HDMI eARC для лучшего качества звука.

Ранее писали про 5 смартфонов Honor, на которые стоит обратить внимание. В материале представлены телефоны Honor следующих моделей: Magic 8 Pro, Magic V6, X80i, 600 Pro и Robot Phone.