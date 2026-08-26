Телевизоры Xiaomi: популярные модели 55 дюймов, которые можно купить в Украине (фото)

В обзоре Фокуса телевизоры Xiaomi TV A Pro 55 2025, Xiaomi TV A Pro 55 2026 и Xiaomi TV S Mini LED 55 2025, которые полюбились украинским зрителям.

Выбранные Фокусом модели оснащены 55-дюймовыми дисплеями и работают на базе Google TV. Однако ТВ-панели отличаются возможностями передачи изображения, производительностью и стоимостью.

Xiaomi TV A Pro 55 2025

Это недорогой 55-дюймовый 4K-телевизор, получивший от производителя весьма качественный QLED-экран. Он хорошо справится с демонстрацией такого контента, как фильмы, сериалы, ролики на YouTube и стриминговые платформы.

Изящества устройству придает тонкая металлическая рамка, что делает дизайн практически безрамочным. Его QLED-панель обладает широкой цветовой гаммой 94% DCI-P3, а разрешение 3840×2160 точек на дюйм делает изображение в формате 4K очень детализированным. Частота обновления при этом составляет 60 Гц. Да, она невелика, а потому телевизор нельзя причислить к рангу моделей для геймеров.

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Под капотом у ТВ-панели находится 4-ядерный процессор A55, работающий в паре с операционной системой Google TV. Есть поддержка Google Assistant, Chromecast и Miracast. Звук улучшают технологии Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X.

Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2025 Фото: Xiaomi

Технические характеристики:

Диагональ: 55 дюймов

Тип экрана: 4K UHD

Процессор: 4-ядерный Cortex A55

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 8 ГБ

Операционная система: Google TV

Аудио: 2 × 10 Вт

Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X

Wi-Fi 2,4/5 ГГц

Bluetooth 5.0

HDMI: 3 выхода

USB 2.0: 1 выход

Ethernet: есть

Оптический аудиовыход: есть

Цена: от 17 600 до 26 400 грн.

Xiaomi TV A Pro 55 2026

Здесь речь идет о следующей версии линейки A Pro. Это неплохой 4K-телевизор с QLED-экраном, предустановленной ОС Google TV и самыми необходимыми функциями, но без переплаты за Mini LED.

Разрешение 55-дюймовой модели составляет 3840×2160 точек, а частота обновления — 60 Гц. ТВ-панель поддерживает HDR10+ и HLG, а также технологию MEMC для более плавного воспроизведения динамичных сцен спортивных матчей.

Тут установлен все тот же 4-ядерный процессор Cortex A55 с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Google TV открывает доступ к популярным потоковым сервисам и приложениям, а поддержка Google Assistant, Google Cast и Miracast делают возможным управление и трансляцию контента со смартфона.

Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 Фото: Xiaomi

Технические характеристики:

Диагональ: 55 дюймов

Тип экрана: QLED

Операционная система: Google TV

Процессор: 4-ядерный Cortex A55

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 8 ГБ

Bluetooth: есть

Двухдиапазонный Wi-Fi

HDMI: 3 выхода

USB: 1 выход

Ethernet: есть

Цена: от 18 200 до 27 800 грн.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025

В отличие от телевизоров линейки A Pro, эта модель имеет QD-Mini LED-подсветку с 308 зонами локального затемнения, благодаря чему лучше передает глубокие темные тона и яркие цвета. Это заметно при просмотре контента в режиме HDR.

Пиковая яркость экрана достигает 1200 нит, а частота обновления составляет 144 Гц, что оценят геймеры, так как игровой процесс будет проходить плавно и без задержек. Для игр также имеется режим Game Boost с частотой до 240 Гц, поддерживаются VRR и HDMI 2.1. Телевизор подойдет не только для просмотра фильмов и спортивных состязаний, но и для гейминга.

Модель функционирует благодаря ОС Google TV, 4-ядерному процессору Cortex A73, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay и Chromecast.

Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 Фото: Xiaomi

Технические характеристики:

Диагональ: 55 дюймов

Тип дисплея: QD-Mini LED

Процессор: 4-ядерный Cortex A73

Оперативная память: 3 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ

Операционная система: Google TV

Аудио: 2 × 12,5 Вт

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

HDMI 2.1: 3 выхода

USB: 2 выхода

Ethernet: есть

Оптический аудиовыход: есть

Разъем для наушников 3,5 мм: есть

Цена: от 24 000 до 51 300 грн.

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