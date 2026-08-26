Телевізори Xiaomi: популярні моделі 55 дюймів, які можна придбати в Україні (фото)

У огляді Фокусу — телевізори Xiaomi TV A Pro 55 2025, Xiaomi TV A Pro 55 2026 та Xiaomi TV S Mini LED 55 2025, які полюбилися українським глядачам.

Моделі, обрані виданням Фокус, оснащені 55-дюймовими дисплеями та працюють на базі Google TV. Однак ці телевізори відрізняються за можливостями передачі зображення, продуктивністю та вартістю.

Xiaomi TV A Pro 55 2025

Це недорогий 55-дюймовий 4K-телевізор, оснащений виробником високоякісним QLED-екраном. Він чудово впорається з відтворенням такого контенту, як фільми, серіали, відео на YouTube та стрімінгові платформи.

Витонченості пристрою додає тонка металева рамка, завдяки чому дизайн виглядає практично безрамковим. Його QLED-панель має широку колірну гаму 94% DCI-P3, а роздільна здатність 3840×2160 точок на дюйм робить зображення у форматі 4K дуже деталізованим. Частота оновлення при цьому становить 60 Гц. Так, вона невелика, а тому телевізор не можна віднести до категорії моделей для геймерів.

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Під кришкою телевізійної панелі розташований 4-ядерний процесор A55, який працює разом з операційною системою Google TV. Підтримуються Google Assistant, Chromecast та Miracast. Якість звуку покращують технології Dolby Audio, DTS:X та DTS Virtual:X.

Телевізор Xiaomi TV A Pro 55 2025 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики:

Діагональ: 55 дюймів

Тип екрану: 4K UHD

Процесор: 4-ядерний Cortex A55

Оперативна пам'ять: 2 ГБ

Вбудована пам'ять: 8 ГБ

Операційна система: Google TV

Аудіо: 2 × 10 Вт

Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X

Wi-Fi 2,4/5 ГГц

Bluetooth 5.0

HDMI: 3 виходи

USB 2.0: 1 вихід

Ethernet: є

Оптичний аудіовихід: є

Ціна: від 17 600 до 26 400 грн.

Xiaomi TV A Pro 55 2026

Тут мова йде про наступну версію лінійки A Pro. Це непоганий 4K-телевізор із QLED-екраном, попередньо встановленою ОС Google TV та найнеобхіднішими функціями, але без додаткових витрат на технологію Mini LED.

Роздільна здатність 55-дюймової моделі становить 3840×2160 пікселів, а частота оновлення — 60 Гц. Телевізійна панель підтримує HDR10+ та HLG, а також технологію MEMC для більш плавного відтворення динамічних сцен спортивних матчів.

Тут встановлено той самий 4-ядерний процесор Cortex A55 з 2 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Google TV надає доступ до популярних потокових сервісів і додатків, а підтримка Google Assistant, Google Cast і Miracast дає змогу керувати та транслювати контент зі смартфона.

Телевізор Xiaomi TV A Pro 55 2026 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики:

Діагональ: 55 дюймів

Тип екрану: QLED

Операційна система: Google TV

Процесор: 4-ядерний Cortex A55

Оперативна пам'ять: 2 ГБ

Вбудована пам'ять: 8 ГБ

Bluetooth: є

Дводіапазонний Wi-Fi

HDMI: 3 виходи

USB: 1 вихід

Ethernet: є

Ціна: від 18 200 до 27 800 грн.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025

На відміну від телевізорів лінійки A Pro, ця модель має QD-Mini LED-підсвічування з 308 зонами локального затемнення, завдяки чому краще передає глибокі темні тони та яскраві кольори. Це помітно під час перегляду контенту в режимі HDR.

Пікова яскравість екрану сягає 1200 ніт, а частота оновлення становить 144 Гц, що оцінять геймери, оскільки ігровий процес відбуватиметься плавно й без затримок. Для ігор також передбачено режим Game Boost із частотою до 240 Гц, підтримуються VRR та HDMI 2.1. Телевізор підійде не тільки для перегляду фільмів і спортивних змагань, а й для геймінгу.

Ця модель працює на базі ОС Google TV, має 4-ядерний процесор Cortex A73, 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Також підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay та Chromecast.

Телевізор Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики:

Діагональ: 55 дюймів

Тип дисплея: QD-Mini LED

Процесор: 4-ядерний Cortex A73

Оперативна пам'ять: 3 ГБ

Вбудована пам'ять: 32 ГБ

Операційна система: Google TV

Аудіо: 2 × 12,5 Вт

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

HDMI 2.1: 3 виходи

USB: 2 виходи

Ethernet: є

Оптичний аудіовихід: є

Роз'єм для навушників 3,5 мм: є

Ціна: від 24 000 до 51 300 грн.

Раніше повідомлялося про те, чому одні смартфони коштують дешево, а інші — дорого. Нижча ціна зумовлена використанням дешевших, менш преміальних компонентів, ніж у флагманів.