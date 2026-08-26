Телевізори Xiaomi: популярні моделі 55 дюймів, які можна придбати в Україні (фото)
У огляді Фокусу — телевізори Xiaomi TV A Pro 55 2025, Xiaomi TV A Pro 55 2026 та Xiaomi TV S Mini LED 55 2025, які полюбилися українським глядачам.
Моделі, обрані виданням Фокус, оснащені 55-дюймовими дисплеями та працюють на базі Google TV. Однак ці телевізори відрізняються за можливостями передачі зображення, продуктивністю та вартістю.
Xiaomi TV A Pro 55 2025
Це недорогий 55-дюймовий 4K-телевізор, оснащений виробником високоякісним QLED-екраном. Він чудово впорається з відтворенням такого контенту, як фільми, серіали, відео на YouTube та стрімінгові платформи.
Витонченості пристрою додає тонка металева рамка, завдяки чому дизайн виглядає практично безрамковим. Його QLED-панель має широку колірну гаму 94% DCI-P3, а роздільна здатність 3840×2160 точок на дюйм робить зображення у форматі 4K дуже деталізованим. Частота оновлення при цьому становить 60 Гц. Так, вона невелика, а тому телевізор не можна віднести до категорії моделей для геймерів.
Під кришкою телевізійної панелі розташований 4-ядерний процесор A55, який працює разом з операційною системою Google TV. Підтримуються Google Assistant, Chromecast та Miracast. Якість звуку покращують технології Dolby Audio, DTS:X та DTS Virtual:X.
Технічні характеристики:
- Діагональ: 55 дюймів
- Тип екрану: 4K UHD
- Процесор: 4-ядерний Cortex A55
- Оперативна пам'ять: 2 ГБ
- Вбудована пам'ять: 8 ГБ
- Операційна система: Google TV
- Аудіо: 2 × 10 Вт
- Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X
- Wi-Fi 2,4/5 ГГц
- Bluetooth 5.0
- HDMI: 3 виходи
- USB 2.0: 1 вихід
- Ethernet: є
- Оптичний аудіовихід: є
Ціна: від 17 600 до 26 400 грн.
Xiaomi TV A Pro 55 2026
Тут мова йде про наступну версію лінійки A Pro. Це непоганий 4K-телевізор із QLED-екраном, попередньо встановленою ОС Google TV та найнеобхіднішими функціями, але без додаткових витрат на технологію Mini LED.
Роздільна здатність 55-дюймової моделі становить 3840×2160 пікселів, а частота оновлення — 60 Гц. Телевізійна панель підтримує HDR10+ та HLG, а також технологію MEMC для більш плавного відтворення динамічних сцен спортивних матчів.
Тут встановлено той самий 4-ядерний процесор Cortex A55 з 2 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Google TV надає доступ до популярних потокових сервісів і додатків, а підтримка Google Assistant, Google Cast і Miracast дає змогу керувати та транслювати контент зі смартфона.
Технічні характеристики:
- Діагональ: 55 дюймів
- Тип екрану: QLED
- Операційна система: Google TV
- Процесор: 4-ядерний Cortex A55
- Оперативна пам'ять: 2 ГБ
- Вбудована пам'ять: 8 ГБ
- Bluetooth: є
- Дводіапазонний Wi-Fi
- HDMI: 3 виходи
- USB: 1 вихід
- Ethernet: є
Ціна: від 18 200 до 27 800 грн.
Xiaomi TV S Mini LED 55 2025
На відміну від телевізорів лінійки A Pro, ця модель має QD-Mini LED-підсвічування з 308 зонами локального затемнення, завдяки чому краще передає глибокі темні тони та яскраві кольори. Це помітно під час перегляду контенту в режимі HDR.
Пікова яскравість екрану сягає 1200 ніт, а частота оновлення становить 144 Гц, що оцінять геймери, оскільки ігровий процес відбуватиметься плавно й без затримок. Для ігор також передбачено режим Game Boost із частотою до 240 Гц, підтримуються VRR та HDMI 2.1. Телевізор підійде не тільки для перегляду фільмів і спортивних змагань, а й для геймінгу.
Ця модель працює на базі ОС Google TV, має 4-ядерний процесор Cortex A73, 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Також підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay та Chromecast.
Технічні характеристики:
- Діагональ: 55 дюймів
- Тип дисплея: QD-Mini LED
- Процесор: 4-ядерний Cortex A73
- Оперативна пам'ять: 3 ГБ
- Вбудована пам'ять: 32 ГБ
- Операційна система: Google TV
- Аудіо: 2 × 12,5 Вт
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.2
- HDMI 2.1: 3 виходи
- USB: 2 виходи
- Ethernet: є
- Оптичний аудіовихід: є
- Роз'єм для навушників 3,5 мм: є
Ціна: від 24 000 до 51 300 грн.
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