Чому одні смартфони коштують дешево, а інші — дорого: експерти пояснили на прикладі (фото)

Нижча ціна зумовлена використанням дешевших, менш преміальних компонентів, ніж у флагманів.

Бренд CMF з’явився у 2023 році як суббренд Nothing, орієнтований на бюджетний ринок, але при цьому зберігає характерний дизайн. CMF Phone 2 Pro був випущений за доступною ціною — 279 доларів. Видання bgr.com на прикладі цього смартфона пояснює, завдяки чому виробникам вдається утримувати ціни на такому низькому рівні.

Нижча ціна зумовлена використанням дешевших, менш преміальних компонентів порівняно з тими, що застосовуються в телефонах під брендом Nothing. CMF розшифровується як "колір, матеріал та оздоблення", і ці елементи залишаються в центрі уваги.

Компроміси, які дозволили зменшити витрати

Наприклад, щоб знизити витрати на CMF Phone 2 Pro на базі Android, компанія обрала задню пластикову панель і рамку замість скляних та металевих, які використовуються в дорожчих телефонах. У дисплеї використовується Panda Glass — менш міцний захист екрану, ніж Gorilla Glass, який зазвичай застосовується у флагманських телефонах. CMF також використала процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 Pro, що допомагає знизити витрати як на сам процесор, так і на систему охолодження. Процесор з легкістю справляється з повсякденними завданнями та навіть деякими іграми, але поступається у більш ресурсоємних завданнях, таких як обробка зображень з камери та вимогливі ігри.

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Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Як і слід було очікувати, компроміси щодо камери також є важливою частиною стратегії CMF. Хоча система камер на CMF Phone 2 Pro виглядає вражаюче на папері з 50-мегапіксельною основною та телеоб'єктивною камерами, а також 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом, датчики та обробка зображень не можуть зрівнятися з флагманськими пристроями, які коштують набагато дорожче. Це означає гірші результати в умовах слабкого освітлення та електронну стабілізацію зображення замість більш ефективної оптичної альтернативи, а також загальну якість зображення, що поступається дорожчим телефонам.

У Phone 2 Pro використовується старіша пам'ять LPDDR4X та стандарт зберігання даних UFS 2.2, щоб знизити витрати, а слот для картки microSD надає користувачам доступний спосіб розширення пам'яті. Такий підхід є обґрунтованим, зважаючи на важливість вартості пам’яті для бюджетних телефонів, а зростання цін не пішло бренду на користь.

Телефони CMF коштують у діапазоні 200–300 доларів, хоча залишки запасів поступово вичерпуються, а на деяких ринках їх уже розпродано. Бренд ще не припинив свого існування, але без гарантованого випуску нової моделі у 2027 році та зростання цін на пам'ять, більш важливе питання полягає в тому, чи з'явиться взагалі ще один телефон CMF?..

Раніше повідомлялося про те, скільки разів можна скласти смартфон Motorola Razr. Одна з причин, через яку компанія дотримується показника в 200 000, полягає в тому, що це еквівалентно понад 100 складанням на день, щодня, протягом 5 років.