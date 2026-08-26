Скільки разів можна скласти смартфон Motorola Razr: 200 000 разів — це ще не межа (фото)

Одна з причин, через яку компанія дотримується показника у 200 000, полягає в тому, що це еквівалентно понад 100 операціям складання на день, щодня, протягом 5 років.

Складні телефони, випущені під брендом Motorola Razr, з’явилися у 2020 році. Тоді компанія заявляла, що телефон витримує близько 200 000 складок. Однак у тесті на міцність, проведеному CNET, з'ясувалося, що смартфон вийшов з ладу після 27 000 складання. Motorola пояснила це несправністю тестового обладнання та заявила, що результати "не відображають того, з чим зіткнуться споживачі", пише bgr.com.

З того часу мало що змінилося. Компанія NEG, яка виробляла "скло" для дисплеїв новітніх моделей Motorola Razr 50 та Razr 50 Ultra, як і раніше заявляла, що технологія здатна витримувати 200 000 циклів згинання. Тим часом інші складні телефони, такі як Samsung Z Flip, давали аналогічні обіцянки. Одна з причин, через яку компанії дотримуються цифри 200 000, полягає в тому, що це еквівалентно понад 100 складанням на день, щодня, протягом 5 років.

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У оглядах Motorola Razr, опублікованих BGR у 2026 році, шарнір було названо однією з головних переваг конструкції, що, на думку тестувальників, робило його єдиним складаним пристроєм за ціною близько 800 доларів. У більшого за розміром Razr Fold згин не відволікав уваги й не був помітним, за винятком деяких кутів, що робило його гідним "повноцінним складаним пристроєм".

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Хоча Motorola не оприлюднює статистику кількості складання своїх останніх пристроїв у маркетингових матеріалах, за повідомленнями кількох видань, компанія заявила, що її телефон 2025 року, Motorola Razr Ultra, може витримати 400 000 складання. Якщо припустити, що деякі функції, представлені в цьому телефоні, перейдуть і в майбутні покоління, компанія поки що нічого про це прямо не зазначала.

У 2025 році компанія Samsung оголосила про створення OLED-панелі, яка витримує 500 000 циклів складання, і яка згодом була використана в Samsung Galaxy Z Fold 7 того ж року. Хоча OLED-панель є лише одним із компонентів екрану телефону, Samsung підкреслила її довговічність як перевагу. Компанія заявила про покращення яскравості в Z Fold 8 Ultra, але не надала оновлених даних щодо характеристик складання. Тим часом компанія Motorola поки що не повідомила, скільки згинів можуть витримати екрани її останніх моделей.

Раніше повідомлялося, що концепт повністю безрамкового смартфона було продемонстровано у відеоогляді. Next-Gen Bezelless Concept Phone оснащений 6,7-дюймовим плоским дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, який плавно переходить у металеву рамку, без видимої чорної рамки навколо.