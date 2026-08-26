Сколько раз можно сложить смартфон Motorola Razr: 200 000 раз — это не предел (фото)

Одна из причин, по которой компания придерживается показателя в 200 000, заключается в том, что это эквивалентно более чем 100 складываниям в день, каждый день, на протяжении 5 лет.

Складные телефоны, выпущенные под брендом Motorola Razr, появились в 2020 году. Тогда компания заявляла, что телефон выдерживает около 200 000 складываний. Однако в тесте на прочность, проведенном CNET, выяснилось, что смартфон вышел из строя после 27 000 складываний. Motorola объяснила это неисправностью тестового оборудования и заявила, что результаты "не отражают того, с чем столкнутся потребители", пишет bgr.com.

С тех пор мало что изменилось. Компания NEG, производившая "стекло" для дисплеев новейших моделей Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra, по-прежнему заявляла, что технология способна выдерживать 200 000 циклов сгибания. Между тем, другие складные телефоны, такие как Samsung Z Flip, давали аналогичные обещания. Одна из причин, по которой компании придерживаются цифры в 200 000, заключается в том, что это эквивалентно более чем 100 складываниям в день, каждый день, на протяжении 5 лет.

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В обзорах Motrola Razr, опубликованных BGR в 2026 году, шарнир был назван одним из главных достоинств конструкции, что, по мнению тестировщиков, делало его единственным складным устройством по цене около 800 долларов. У более крупного Razr Fold складка не отвлекала и не была заметна, за исключением некоторых углов, что делало его достойным "полноценным складным устройством".

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Хотя Motorola не афиширует статистику складывания своих последних устройств в маркетинговых материалах, по сообщениям нескольких изданий, компания заявила, что ее телефон 2025 года, Motorola Razr Ultra, может выдержать 400 000 складываний. Если предположить, что некоторые функции, представленные в этом телефоне, перейдут и в будущие поколения, компания пока ничего об этом не говорила напрямую.

В 2025 году Samsung заявила о создании OLED-панели, выдерживающей 500 000 складываний, которая затем была использована в Samsung Galaxy Z Fold 7 того же года. Хотя OLED-панель является лишь одним из компонентов экрана телефона, Samsung подчеркнула ее долговечность как преимущество. Компания заявила об улучшении яркости в Z Fold 8 Ultra, но не предоставила обновленных данных о характеристиках складывания. Между тем, компания Motorola пока не сообщила, сколько сгибов могут выдержать экраны ее последних моделей.

Ранее сообщали о том, что концепт полностью безрамочного смартфона показали в видеообзоре. Next-Gen Bezelless Concept Phone оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем с частотой обновления 144 Гц, который, плавно переходит в металлическую рамку, без видимой черной рамки вокруг.