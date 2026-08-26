Безрамочный смартфон с батареей 6000 мАч показали в видеообзоре: "выглядит безумно" (видео)

Next-Gen Bezelless Concept Phone оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем с частотой обновления 144 Гц, который, плавно переходит в металлическую рамку, без видимой черной рамки вокруг.

Недавно появился видеообзор нового концептуального телефона Tecno — Next-Gen Bezelless Concept Phone, — дающий полноценное представление о безрамочном дизайне перед дебютом на IFA 2026, пишет androidauthority.com.

Компания несколько недель назад представила телефон с 0-миллиметровыми рамками, намекнув на его безрамочный дисплей, но не раскрыв многого о том, как он будет выглядеть в использовании. Теперь ситуация изменилась: youtube-блогер Маркес Браунли протестировал устройство и показал его с разных ракурсов, проверяя необычный дизайн на прочность.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем, который плавно переходит в металлическую рамку, без видимой черной рамки вокруг него. Tecno добивается этого эффекта за счет внутренней многослойной компоновки дисплея, при которой рамка расположена немного выше экрана. Такой подход скрывает рамку дисплея и создает иллюзию полностью безрамочного экрана.

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Однако эта выступающая рамка становится заметной при обычном использовании. Как демонстрирует Браунли, палец может зацепиться за нее при выполнении жестов по краям, включая свайп вверх для перехода на главный экран или вниз для открытия уведомлений. Пользователей, которые полагаются на жестовую навигацию Android, это может раздражать. Но наклеивание более толстой защитной пленки из закаленного стекла может сделать выступающую рамку менее заметной и потенциально помочь решить эту проблему.

Обзор смартфона Next-Gen Bezelless Concept Phone

Дизайн Next-Gen Bezelless Concept Phone вызывает вопросы по поводу чехлов. Обычная рамка обеспечивает некоторое пространство для чехла вокруг дисплея, в то время как выступающая рамка Tecno оставляет меньше места для защиты краев без потенциального перекрытия экрана. В остальном концепт удивительно близок к флагманскому устройству. Он оснащен дисплеем с частотой обновления 144 Гц, тройной задней камерой и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Браунли также отмечает, что телефон удивительно легкий.

Задняя панель, пожалуй, еще более привлекательна: голографическое линзовидное покрытие, напоминающее крылья бабочки, создает 3D-эффект. Концепт по-прежнему имеет фронтальную камеру в вырезе, поэтому, возможно, разработчики могли бы пойти дальше и разместить камеру под дисплеем.

Компания представит телефон на выставке IFA 2026 в следующем месяце. Но благодаря появившемуся видеообзору теперь есть гораздо лучшее представление о том, каково это — пользоваться телефоном без рамок.

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