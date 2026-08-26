Безрамковий смартфон з батареєю 6000 мА·год показали у відеоогляді: "виглядає неймовірно" (відео)

Концептуальний смартфон Next-Gen Bezelless Concept Phone оснащений 6,7-дюймовим плоским дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, який плавно переходить у металеву рамку, без видимої чорної рамки навколо.

Нещодавно з'явився відеоогляд нового концептуального смартфона Tecno — Next-Gen Bezelless Concept Phone, — який дає повне уявлення про безрамковий дизайн напередодні його дебюту на виставці IFA 2026, пише androidauthority.com.

Кілька тижнів тому компанія представила телефон із 0-міліметровими рамками, натякнувши на його безрамковий дисплей, але не розкривши багато деталей щодо того, як він виглядатиме у використанні. Тепер ситуація змінилася: YouTube-блогер Маркес Браунлі протестував пристрій і показав його з різних ракурсів, перевіряючи незвичайний дизайн на міцність.

Телефон оснащений 6,7-дюймовим плоским дисплеєм, який плавно переходить у металеву рамку, без видимої чорної рамки навколо нього. Tecno досягає цього ефекту завдяки внутрішній багатошаровій конструкції дисплея, в якій рамка розташована трохи вище екрана. Такий підхід приховує рамку дисплея і створює ілюзію повністю безрамкового екрана.

Відео дня

Однак ця виступаюча рамка стає помітною під час звичайного використання. Як демонструє Браунлі, палець може зачепитися за неї під час виконання жестів по краях, зокрема свайпу вгору для переходу на головний екран або вниз для відкриття сповіщень. Користувачів, які покладаються на жестову навігацію Android, це може дратувати. Але наклеювання більш товстої захисної плівки із загартованого скла може зробити виступаючу рамку менш помітною та, можливо, допомогти вирішити цю проблему.

Огляд смартфона Next-Gen Bezelless Concept Phone

Дизайн Next-Gen Bezelless Concept Phone викликає питання щодо чохлів. Звичайна рамка забезпечує певний простір для чохла навколо дисплея, тоді як рамка Tecno, що виступає, залишає менше місця для захисту країв без потенційного перекриття екрана. В іншому концепт напрочуд близький до флагманського пристрою. Він оснащений дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, потрійною задньою камерою та акумулятором ємністю 6000 мА·год. Браунлі також зазначає, що телефон напрочуд легкий.

Задня панель, мабуть, ще привабливіша: голографічне лінзоподібне покриття, що нагадує крила метелика, створює 3D-ефект. Концепт, як і раніше, має фронтальну камеру у вирізі, тому, можливо, розробники могли б піти далі й розмістити камеру під дисплеєм.

Компанія презентує телефон на виставці IFA 2026 наступного місяця. Але завдяки опублікованому відеоогляду тепер можна набагато краще уявити, як це — користуватися телефоном без рамок.

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