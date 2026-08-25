Не варто купувати нові навушники: як зробити, щоб стара гарнітура чудово працювала (фото)

Програма-еквалайзер для Android-смартфонів допоможе заощадити сотні доларів на покупці нової пари навушників, яка, можливо, і не потрібна.

Іноді деякі треки звучать каламутно, а іншим не вистачає деталей, і користувач приходить до думки, що проблема в навушниках і, можливо, нова пара могла б нарешті все виправити. Проте справа може бути в налаштуваннях, пише експерти androidpolice.com.

Фахівець спробував Wavelet — програма-еквалайзер для Android, яка може автоматично налаштовувати навушники, використовуючи профілі для різних моделей. Він прийшов до думки, що проблеми із звучанням можна вирішити за допомогою кількох налаштувань ПЗ.

Навушники Google Pixel Buds Pro 2 Фото: androidauthority.com

Як працює еквалайзер Wavelet

Wavelet застосовує обробку звуку до підключених навушників, а не прив'язує ці налаштування до однієї музичної програми. Програма визначає, коли користувач підключає дротові, Bluetooth або USB-навушники або цифровий аналоговий перетворювач (ЦАП) для перетворення цифрового звуку в аналоговий, і відображає елементи керування, що відповідають цій настройці.

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Wavelet також може запам'ятовувати налаштування для різних навушників, тому не доведеться все переналаштовувати при перемиканні на іншу пару. Після того, як людина підключить вже налаштовану пару, програма зможе завантажити збережений профіль.

Еквалайзер також не вимагає root-прав, тому немає потреби постійно змінювати налаштування в кожній музичній програмі. Коли Wavelet активний і виявляє аудіосеанс, що підтримується, він обробляє звук у фоновому режимі, поки його слухають.

Еквалайзер має в своєму розпорядженні більше 5000 профілів навушників від різних виробників, кожен з яких заснований на виміряних даних частотної характеристики і призначений для компенсації конкретного способу звучання моделі.

"Щоб використовувати його, відкрийте AutoEq, торкніться поля моделі навушників і знайдіть свої. Увімкніть AutoEq і виберіть правильну модель. Wavelet застосовує відповідний профіль еквалайзера замість того, щоб змушувати вас гадати, які частоти підвищити чи знизити", — йдеться у статті.

Смартфон та навушники Creative Zen Air Фото: Creative

Як налаштувати звук

Дев'ятисмуговий графічний еквалайзер дозволяє індивідуально налаштовувати різні частини звуку, тому можна вносити невеликі зміни без необхідності розумітися на всіх технічних деталях.

"Щоб спробувати, торкніться "Графічний еквалайзер" і увімкніть його. Ви можете почати з одного із вбудованих пресетів або пересувати повзунки самостійно. Наприклад, якщо бас здається слабким, можна трохи відрегулювати низькочастотні смуги, а не змінювати весь звук", — ділиться досвідом автор.

Wavelet також дозволяє використовувати еквалайзер для компенсації навушників, які не включені до бази даних AutoEq.

"Я можу зіграти пісню, яку добре знаю, внести невелике коригування і одразу вирішити, чи справді мені подобаються ці зміни", — пише тестувальник.

Wavelet має кілька інших корисних інструментів. Наприклад, Bass Tuner — це базове посилення басів, налаштування дозволяє точніше керувати басом. Це може бути глухий звук, як з бочки або глибший, триваліший гуркіт. Це потрібно, коли слухачеві потрібно більше басів, але при цьому щоб вся композиція не звучала гучно.

Також є обмежувач, який може зменшити раптові стрибки гучності. Це корисно, коли користувач збільшує гучність, щоб почути тихі частини треку, а потім перейти до гучніших. Він не знадобиться для кожного сеансу прослуховування, але він може бути корисним у шумній обстановці.

Є ще баланс каналів, що дозволяє незалежно налаштовувати лівий та правий канали, що може бути зручно, якщо одна сторона навушників звучить трохи голосніше, ніж інша.

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