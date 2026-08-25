Не стоит покупать новые наушники: как сделать, чтобы старая гарнитура отлично работала (фото)

Приложение-эквалайзер для Android-смартфонов поможет сэкономить сотни долларов на покупке новой пары наушников, которая, возможно, и не нужна.

Иногда некоторые треки звучат мутно, а другим не хватает деталей, и пользователь приходит ко мнению, что проблема в наушниках и, что, возможно, новая пара могла бы наконец все исправить. Однако дело может быть в настройках, пишут эксперты androidpolice.com.

Специалист попробовал Wavelet — приложение-эквалайзер для Android, которое может автоматически настраивать наушники, используя профили для разных моделей. Он пришел ко мнению, что проблемы со звучанием можно решить с помощью нескольких настроек ПО.

Наушники Google Pixel Buds Pro 2 Фото: androidauthority.com

Как работает эквалайзер Wavelet

Wavelet применяет обработку звука к подключенным наушникам, а не привязывает эти настройки к одному музыкальному приложению. Программа определяет, когда пользователь подключает проводные, Bluetooth или USB-наушники или цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) для преобразования цифрового звука в аналоговый, и отображает элементы управления, соответствующие этой настройке.

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Wavelet также может запоминать настройки для разных наушников, поэтому не придется все перенастраивать при переключении на другую пару. После того как человек подключит уже настроенную пару, приложение сможет загрузить сохраненный профиль.

Эквалайзер также не требует root-прав, поэтому нет нужды постоянно менять настройки в каждом музыкальном приложении. Когда Wavelet активен и обнаруживает поддерживаемый аудиосеанс, он обрабатывает звук в фоновом режиме, пока его слушают.

Эквалайзер располагает более 5000 профилями наушников от разных производителей, каждый из которых основан на измеренных данных частотной характеристики и предназначен для компенсации конкретного способа звучания модели.

"Чтобы использовать его, откройте AutoEq, коснитесь поля модели наушников и найдите свои. Включите AutoEq и выберите правильную модель. Wavelet применяет соответствующий профиль эквалайзера вместо того, чтобы заставлять вас гадать, какие частоты повысить или понизить", — говорится в статье.

Смартфон и наушники Creative Zen Air Фото: Creative

Как настроить звук

Девятиполосный графический эквалайзер позволяет индивидуально настраивать различные части звука, поэтому можно вносить небольшие изменения без необходимости разбираться во всех технических деталях.

"Чтобы попробовать, коснитесь "Графический эквалайзер" и включите его. Вы можете начать с одного из встроенных пресетов или передвигать ползунки самостоятельно. Например, если бас кажется слабым, можно немного отрегулировать низкочастотные полосы, а не менять весь звук", — делится опытом автор.

Wavelet также позволяет использовать эквалайзер для компенсации наушников, которые не включены в базу данных AutoEq.

"Я могу сыграть песню, которую хорошо знаю, внести небольшую корректировку и сразу решить, действительно ли мне нравятся эти изменения", — пишет тестировщик.

У Wavelet есть несколько других полезных инструментов. Например, Bass Tuner — это не только базовое усиление басов, настройка позволяет более точно управлять басом. Это может быть глухой звук, как из бочки или более глубокий, продолжительный грохот. Это нужно, когда слушателю необходимо больше басов, но при этом чтобы вся композиция не звучала гулко.

Также имеется ограничитель, который может уменьшить внезапные скачки громкости. Это полезно, когда пользователь увеличивает громкость, чтобы услышать более тихие части трека, а затем перейти к более громким. Он не понадобится для каждого сеанса прослушивания, но он может быть полезен в шумной обстановке.

Есть еще баланс каналов, позволяющий независимо настраивать левый и правый каналы, что может быть удобно, если одна сторона наушников звучит немного громче, чем другая.

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