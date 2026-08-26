Почему одни смартфоны стоят дешево, а другие — дорого: эксперты объяснили на примере (фото)

Более низкая цена обусловлена ​​использованием более дешевых, менее премиальных компонентов, чем у флагманов.

Марка CMF появилась в 2023 году как суббренд Nothing, ориентированный на бюджетный рынок, но при этом сохраняющий отличительный дизайн. CMF Phone 2 Pro был выпущен по доступной цене в 279 долларов. Издание bgr.com на примере этого смартфона объясняет, за счет чего производителям удается держать цены на столь низком уровне.

Более низкая цена обусловлена ​​использованием более дешевых, менее премиальных компонентов по сравнению с теми, которые используются в телефонах под брендом Nothing. CMF расшифровывается как "цвет, материал и отделка", и эти элементы остаются в центре внимания.

Компромиссы, позволившие снизить затраты

Например, чтобы снизить затраты на CMF Phone 2 Pro на базе Android, компания выбрала заднюю пластиковую панель и рамку вместо стеклянных и металлических, используемых в более дорогих телефонах. В дисплее используется Panda Glass, менее прочная защита экрана, чем Gorilla Glass, обычно встречающийся на флагманских телефонах. CMF также использовала процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300 Pro, что помогает снизить затраты как на сам процессор, так и на систему охлаждения. Процессор с легкостью справляется с повседневными задачами и даже некоторыми играми, но уступает более ресурсоемким задачам, таким как обработка изображений с камеры и требовательные игры.

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Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Как и следовало ожидать, компромиссы в отношении камеры также являются важной частью стратегии CMF. Хотя система камер на CMF Phone 2 Pro выглядит впечатляюще на бумаге с 50-мегапиксельной основной и телеобъективной камерами, а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, датчики и обработка изображений не могут сравниться с флагманскими устройствами, которые стоят намного дороже. Это означает худшие результаты в условиях низкой освещенности и электронную стабилизацию изображения вместо более эффективной оптической альтернативы, а также общее качество изображения, уступающее более дорогим телефонам.

В Phone 2 Pro используется более старая память LPDDR4X и стандарт хранения данных UFS 2.2, чтобы снизить затраты, а слот для microSD-карты предоставляет пользователям доступный способ расширения памяти. Такой подход имеет смысл, учитывая важность стоимости памяти для бюджетных телефонов, и рост цен не пошел бренду на пользу.

Телефоны CMF находятся в ценовом диапазоне 200-300 долларов, хотя оставшиеся запасы постепенно исчезают, и на некоторых рынках они уже распроданы. Бренд еще не прекратил своего существования, но без гарантированного запуска новой модели в 2027 году и роста цен на память, более важный вопрос заключается в том, появится ли вообще еще один телефон CMF?..

Ранее сообщали о том, сколько раз можно сложить смартфон Motorola Razr. Одна из причин, по которой компания придерживается показателя в 200 000, заключается в том, что это эквивалентно более чем 100 складываниям в день, каждый день, на протяжении 5 лет.