Камери створюють проблеми для всіх смартфонів, але позбутися їх неможливо (фото)

Сучасні смартфони стають дедалі тоншими, але виступи камер збільшуються. Причина полягає у складному компромісі між дизайном та якістю зображення.

Все більше смартфонів набувають мінімалістичного вигляду, але є один істотний недолік — величезні виступи камер на задній панелі. Останніми роками провідні виробники намагаються розмістити дедалі потужніше апаратне забезпечення в пристроях, які стають дедалі тоншими, пише slashgear.com.

Великі датчики зображення, широкий оптичний зум та складніші конструкції об’єктивів потребують фізичного простору, і навіть обладнання за цим крихітним отвором поруч з об’єктивами камер займає місце в цій частині телефону. І замість того, щоб значно збільшувати товщину всього пристрою, виробники просто вирішили розмістити апаратне забезпечення камери так, щоб воно виступало за межі задньої панелі.

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Це, певною мірою, неминучий компроміс. Більші апаратні компоненти допомагають смартфонам робити знімки кращої якості з різким зумом і більш реалістичними кольорами, але водночас роблять телефони громіздкими. Це водночас і практичний, і естетичний недолік. А коли камери є однією з головних переваг телефону, що ще можуть запропонувати iPhone та Android? У буквальному сенсі — або все, або нічого, йдеться в матеріалі.

Камери різних смартфонів

Компроміс заради більших і кращих камер

Матриці можуть займати багато місця. Це та частина камери, яка вловлює світло, що проходить крізь об’єктив. І на цьому етапі розвитку технологій обійти цей факт практично неможливо. Збільшення фізичної площі сенсорів дозволяє захоплювати більше світла, що, у свою чергу, покращує якість фото та відео. Якщо їх зменшити, якість різко знизиться, тож користувачі просто змушені миритися з виступаючими елементами.

Оптичний зум — ще одна важлива деталь. Більша фокусна відстань означає краще збільшення та вужче поле зору, але для досягнення таких великих фокусних відстаней необхідно збільшити відстань між об’єктивом та матрицею. Для цього виробники використовують складні конструкції об’єктивів з перископічною формою, що дозволяють розмістити довші оптичні шляхи у відносно компактних пристроях. Іншими словами, розміщення об’єктива врівень із задньою панеллю телефону означало б зниження ефективності зуму.

Сучасні смартфони часто оснащені трьома та більше камерами, кожна з яких виконує свою унікальну функцію, у результаті чого на задній панелі з’являється ще більше виступаючих елементів.

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