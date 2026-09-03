Найгірший смартфон Samsung Galaxy за весь час: експерти сказали, що це за модель (фото)

Samsung Galaxy S24 Ultra потрапив до антирейтингу через неякісний екран.

Колись Galaxy S24 Ultra посідав почесне місце у списку найкращих смартфонів на сайті slashgear.com, і це було цілком заслужено. Він являв собою цілісний продукт, у якому відмовилися від вигнутого дисплея, як у попередніх моделях Samsung, і водночас було впроваджено нові технології та безліч функцій штучного інтелекту, йдеться в матеріалі.

Камери були хорошими, час автономної роботи — пристойним, а продуктивність — досить високою. За всіма показниками це надійний телефон.

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

То чому ж його назвали найгіршим? Головним чином через екран. Було дещо, що людям абсолютно не подобалося. По-перше, — передача кольорів. Виробник знизив фірмову насиченість кольорів у S24 Ultra. У результаті екран став технічно точнішим, але це розлютило тих, кому так подобалися насичені кольори, що Samsung зрештою додала інструмент для підвищення яскравості, щоб "витягнути" кольори. Користувачі ризикували отримати телефон із жахливим ефектом зернистості, і, загалом, це був не найкращий рік для компанії в плані дисплеїв.

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Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Tom's Guide

Зернистий екран Galaxy S24 Ultra виглядав справді жахливо. Samsung використала той самий екран у Galaxy S25 Ultra, але, на щастя, виправила проблему зернистості, а також дещо покращила кольори.

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