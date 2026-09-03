Найкращі кишенькові фотокамери 2026 року: моделі від DJI, GoPro, Insta360 та Akaso (фото)

У огляді представлені фотоапарати DJI Osmo Action 6, Insta360 Ace Pro 2, GoPro Hero 13 Black та Akaso Brave 8.

Незалежно від того, чи записуєте ви велосипедний маршрут, фіксуєте сімейну поїздку чи просто хочете знімати своє повсякденне життя, сучасна лінійка камер пропонує різні підходи до вирішення цих завдань. Ось огляд найкращих екшн-камер, доступних у 2026 році, пише gizmochina.com.

DJI Osmo Action 6

DJI Osmo Action 6 Фото: slashgear.com

DJI Osmo Action 6 має діапазон від f/2,0 до f/4,0, що дозволяє камері фізично адаптуватися до різних умов освітлення. На практиці це означає, що ви можете отримати кращу експозицію в умовах недостатнього освітлення при діафрагмі f/2.0 або зменшити її до f/4.0 при яскравому сонячному світлі, щоб зберегти деталізацію без переекспонування знімка.

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Камера побудована на основі нового квадратного сенсора розміром 1/1,1 дюйма. Квадратний формат особливо корисний для творців контенту, яким потрібно експортувати відео як для традиційних широкоформатних платформ (наприклад, YouTube), так і для вертикальних платформ (наприклад, TikTok або Instagram Reels). Ви можете зняти відео один раз у режимі 4K Custom, а потім обрізати зображення відповідно до бажаного співвідношення сторін.

DJI також забезпечила пристрій 50 ГБ вбудованої пам’яті, що є корисним запасним варіантом на випадок, якщо ви забудете картку microSD, а також акумулятор, розрахований на до чотирьох годин роботи за стандартних умов.

Insta360 Ace Pro 2

Insta360 Ace Pro 2 Фото: Insta360

Компанія Insta360 обрала інший підхід до створення Ace Pro 2, зосередившись на обчислювальній потужності та роздільній здатності сенсора. Розроблена спільно з Leica, камера оснащена 1/1,3-дюймовим сенсором, здатним записувати відео у роздільній здатності 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Хоча роздільна здатність 8K може бути надмірною для більшості користувачів, вона забезпечує більшу гнучкість під час кадрування та редагування кадру на етапі постобробки.

Особливістю Ace Pro 2 є двочіпова архітектура. Вона використовує окремий чіп обробки зображень разом із 5-нм чіпом штучного інтелекту для шумозаглушення та обробки зображень. Ця конфігурація особливо помітна в режимі PureVideo для зйомки в умовах низької освітленості, який досить ефективно очищає зернисте відео.

Конструкція також включає 2,5-дюймовий поворотний сенсорний екран та вбудований захист від вітру, який допомагає зменшити спотворення звуку під час руху на високих швидкостях.

GoPro Hero 13 Black

GoPro Hero 13 Black Фото: digitalcameraworld.com

GoPro зберегла звичний форм-фактор у Hero 13 Black, але значно розширила свою екосистему об'єктивів. Камера підтримує об'єктиви серії HB, які автоматично розпізнаються під час підключення та відповідно регулюють налаштування.

Ви можете перемикатися між макрооб'єктивом для зйомки крупним планом, надширококутним об'єктивом для ширшого поля зору або анаморфним об'єктивом, якщо віддаєте перевагу кінематографічному співвідношенню сторін 21:9 із традиційними відблисками.

У пристрої використовується 27-мегапіксельний CMOS-сенсор розміром 1/1,9 дюйма, який знімає відео у форматі 5,3K зі швидкістю 60 кадрів на секунду. GoPro також додала функцію Burst Slo-Mo, що дозволяє знімати відео зі швидкістю 400 кадрів на секунду в роздільній здатності 720p короткими 15-секундними серіями.

Для забезпечення роботи цих функцій Hero 13 Black використовує акумулятор Enduro ємністю 1900 мА·год, що забезпечує підвищену ефективність, а також компанія інтегрувала магнітну систему кріплення, що значно спрощує переміщення камери між різними кріпленнями без необхідності використання гвинтів з накатаною головкою.

Akaso Brave 8

Akaso Brave 8 Фото: t3.com

Не всім потрібна флагманська камера, особливо якщо вона буде експлуатуватися в суворих умовах, де може зазнати пошкоджень. Akaso Brave 8 заповнює цю прогалину для користувачів, яким потрібна надійна робота без завищеної ціни.

Вона оснащена 1/2-дюймовим CMOS-сенсором, який записує відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду та робить фотографії з роздільною здатністю 48 мегапікселів. Камера має два кольорові екрани, що спрощує кадрування під час відеозйомки.

Вона також оснащена вбудованою в додаток стабілізацією зображення Akaso SuperSmooth та функцією AI Face Metering, яка допомагає правильно експонувати об’єкти. Хоча їй може бракувати просунутих обчислювальних функцій, притаманних дорожчим моделям, вона забезпечує дуже надійну базову продуктивність для повсякденного використання.

Раніше повідомлялося, що популярна функція на смартфонах зміниться у 2027 році.