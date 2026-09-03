Лучшие карманные фотокамеры 2026 года: модели от DJI, GoPro Insta360 и Akaso (фото)

В обзоре представлены фотоаппараты DJI Osmo Action 6, Insta360 Ace Pro 2, GoPro Hero 13 Black, Akaso Brave 8.

Независимо от того, записываете ли вы велосипедный маршрут, документируете семейную поездку или просто хотите снимать свою повседневную жизнь, текущая линейка камер предлагает различные подходы к решению этих проблем. Вот обзор лучших экшн-камер, доступных в 2026 году, пишет gizmochina.com.

DJI Osmo Action 6

DJI Osmo Action 6 Фото: slashgear.com

DJI Osmo Action 6 имеет диапазон от f/2.0 до f/4.0, что позволяет камере физически адаптироваться к различным условиям освещения. На практике это означает, что вы можете получить лучшее освещение в условиях недостаточного при диафрагме f/2.0 или уменьшить ее до f/4.0 при ярком солнечном свете, чтобы сохранить детализацию без переэкспонирования снимка.

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Камера построена на основе нового квадратного сенсора размером 1/1,1 дюйма. Квадратный формат особенно полезен для создателей контента, которым необходимо экспортировать видео как для традиционных широкоэкранных платформ (например, YouTube), так и для вертикальных платформ (например, TikTok или Instagram Reels). Вы можете снять один раз в режиме 4K Custom и позже обрезать изображение в соответствии с желаемым соотношением сторон.

DJI также предусмотрела 50 ГБ встроенной памяти, что служит полезной подстраховкой, если вы забудете карту microSD, а также аккумулятор, рассчитанный на до четырех часов работы в стандартных условиях.

Insta360 Ace Pro 2

Insta360 Ace Pro 2 Фото: Insta360

Компания Insta360 выбрала другой подход к созданию Ace Pro 2, сосредоточившись на вычислительной мощности и разрешении сенсора. Разработанная совместно с Leica, камера оснащена 1/1,3-дюймовым сенсором, способным записывать видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Хотя разрешение 8K может быть избыточным для большинства пользователей, оно обеспечивает большую гибкость при кадрировании и изменении кадра в постобработке.

Что выделяет Ace Pro 2, так это двухчиповая архитектура. Она использует выделенный чип обработки изображений вместе с 5-нм чипом искусственного интеллекта для шумоподавления и обработки изображений. Эта конфигурация особенно заметна в режиме PureVideo для съемки в условиях низкой освещенности, который довольно эффективно очищает зернистое видео.

Конструкция также включает 2,5-дюймовый поворотный сенсорный экран и встроенную защиту от ветра, которая помогает уменьшить искажения звука при движении на высоких скоростях.

GoPro Hero 13 Black

GoPro Hero 13 Black Фото: digitalcameraworld.com

GoPro сохранила привычный форм-фактор в Hero 13 Black, но значительно расширила свою экосистему объективов. Камера представляет объективы серии HB, которые автоматически распознаются при подключении и соответствующим образом регулируют настройки.

Вы можете переключаться между макрообъективом для съемки крупным планом, сверхширокоугольным объективом для более широкого поля зрения или анаморфным объективом, если предпочитаете кинематографическое соотношение сторон 21:9 с традиционными бликами.

Внутри используется 27-мегапиксельный CMOS-сенсор размером 1/1,9 дюйма, который снимает видео 5.3K со скоростью 60 кадров в секунду. GoPro также добавила функцию Burst Slo-Mo, позволяющую снимать видео со скоростью 400 кадров в секунду в разрешении 720p короткими 15-секундными сериями.

Для поддержки этих функций Hero 13 Black использует аккумулятор Enduro емкостью 1900 мАч, обеспечивающий повышенную эффективность, а также компания интегрировала магнитную систему крепления, значительно упрощающую перемещение камеры между различными креплениями без необходимости использования винтов с накатанной головкой.

Akaso Brave 8

Akaso Brave 8 Фото: t3.com

Не всем нужна флагманская камера, особенно если она будет подвергаться воздействию суровых условий, где может получить повреждения. Akaso Brave 8 заполняет этот пробел для пользователей, которым нужна надежная работа без завышенной цены.

Она оснащена 1/2-дюймовым CMOS-сенсором, который записывает видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду и делает фотографии с разрешением 48 мегапикселей. Камера имеет два цветных экрана, что упрощает кадрирование при видеосъемке.

Она также оснащена встроенной в приложение стабилизацией изображения Akaso SuperSmooth и функцией AI Face Metering, помогающей правильно экспонировать объекты. Хотя ей может не хватать продвинутых вычислительных функций более дорогих моделей, она обеспечивает очень надежную базовую производительность для повседневного использования.

Ранее сообщали, что популярная функция на смартфонах изменится в 2027 году.