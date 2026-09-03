Смартфоны больше не будут работать, как прежде: популярная функция изменится в 2027 году

Технологию Bluetooth ждут несколько важных изменений, и это касается не только телефонов, но и других гаджетов, а также систем "умный" дом.

Дэймон Барнс из Bluetooth SIG рассказал в интервью изданию BGR о том, как изменится технология Bluetooth, пообещав пользователям более высокую пропускную способность, IP Link, Улучшения звука LE, говорится в материале.

Более высокая пропускная способность

Смартфоны со связью Bluetooth Фото: Android Authority

Скорость передачи данных увеличится с 2 Мбит/с до 7,5 Мбит/с. Все зависит от того, объявит ли Bluetooth SIG о новом стандарте, например, о новой версии Bluetooth 6.X, в ближайшее время. Также компании вроде Apple, Microsoft, Samsung и другие должны будут обновить свое оборудование, чтобы воспользоваться преимуществами этого нововведения.

Технология многообещающая. Время передачи файла по беспроводной сети может сократиться с нынешних 16 с до примерно 4 с. Кроме того, стандарты Bluetooth LE продолжают стремиться к пределу в 2 Мбит/с, который скоро станет пережитком прошлого. Высокая пропускная способность откроет гораздо больше возможностей, например, более качественные данные с датчиков носимых устройств или возможность одновременной передачи большего количества аудиоканалов с большей надежностью, без увеличения энергопотребления и снижения производительности. Это сделает интеграцию между этими будущими устройствами с ИИ надежнее, а также обеспечит насыщенное звучание, на которое компании сегодня делают ставку в отношении Dolby Atmos и других иммерсивных кодеков.

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Более высокие частотные диапазоны

Смартфон в сети Фото: unsplash.com

Как рассказал Барнс изданию BGR, текущий диапазон 2,4 ГГц становится перегруженным (поскольку ежегодно отгружается более 5 млрд устройств), поэтому организация хочет, чтобы технология работала в диапазонах 5 ГГц и 6 ГГц. "Мы включим частоты 5 ГГц к 2027 году, а частоты 6 ГГц — к 2028 году. Это позволит Bluetooth достичь более высоких скоростей, уменьшить помехи и улучшить работу некоторых функций за счет большей полосы пропускания, например, Channel Sounding, которая будет гораздо больше похожа на UWB".

На практике Bluetooth начнет перемещать сигнал в спектр с меньшим количеством радиопомех, обеспечит многомегабитные скорости и сверхнизкую задержку, что может сделать работу периферийных устройств для игр, пространственного отслеживания в дополненной и виртуальной реальности, а также интерактивного звука такой же плавной, как и при физическом подключении.

В долгосрочной перспективе Bluetooth также сделает частоту 2,4 ГГц менее загруженной; клиенты премиум-класса (или первые покупатели) смогут на собственном опыте оценить преимущества более стабильного соединения, а через несколько лет даже устройства, которые не будут обновляться — поскольку не каждому аксессуару нужно работать на частоте 6 ГГц — также будут казаться более надежными, ориентированными на специализированные устройства Интернета вещей.

IP Link: Bluetooth будет работать как Wi-Fi

Bluetooth будет работать как Wi-Fi Фото: Make Use Of

Барнс объяснил технологию, которая "не всем продуктам понадобится", но для тех, кто ее получит, станет настоящим прорывом. С IP Link, дебют которого ожидается позже в этом году, Bluetooth будет работать как Wi-Fi. Например, чтобы разблокировать умную дверь с Bluetooth, нужно находиться рядом с ней. IP Link позволит делать подобные вещи на ходу. Например, если член семьи находится перед домом, а вас нет, вы все равно сможете открыть ему дверь. Другой вариант: поделиться с ним цифровым ключом даже в дороге.

Это станет возможным благодаря тому, что Bluetooth впервые подключит устройства к интернет-серверам с помощью 6LoWPAN для одноадресной и многоадресной передачи данных. Каждое устройство получит собственный IP-адрес, на который интернет-серверы смогут напрямую направлять команды через Wi-Fi-маршрутизаторы, умный дисплей или домашний концентратор.

Благодаря этому клиентам больше не понадобится адаптер-мост для подключения к розеткам или обычный IP-маршрутизатор для передачи трафика, что позволит им выполнять локальные безопасные действия в сочетании с удаленным управлением. Это также улучшит совместимость Bluetooth с современными архитектурами умного дома, такими как Matter и Thread.

Улучшения звука LE

Беспроводные наушники Фото: Bose

Четвертая, и в то же время наиболее ориентированная на клиента функция — это улучшенный Bluetooth LE. Ожидается, что Bluetooth SIG, чья разработка запланирована на 2027 год, улучшит беспроводную связь и воспроизведение мультимедиа за счет улучшения звука LE и установления стандартизированных подходов к пространственному звуку в наушниках и системах объемного звучания. Это также обеспечит потоковую передачу звука без потерь и высокого разрешения для беспроводного подключения.

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