Вместо MacBook Neo: бюджетные ноутбуки на замену от Samsung, Lenovo, HP (фото)

В обзоре представлены ноутбуки Galaxy Book 6, Chromebook Plus от CTL, Lenovo IdeaPad Slim, HP Victus.

Существует несколько альтернатив MacBook Neo, который продается по цене 600 долларов США. В поле зрения экспертов bgr.com попали альтернативы от CTL, Lenovo, HP и Samsung.

Что предлагает MacBook Neo

MacBook Neo Фото: Apple

MacBook Neo имеет алюминиевый корпус, процессор Apple A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. За дополнительные 100 долларов покупатели могли получить клавиатуру с Touch ID и 512 ГБ встроенной памяти. Благодаря возможностям компьютера от M1 до M2 Apple смогла разработать бюджетный ноутбук для студентов и обычных пользователей, но с качеством, невиданным в этой категории.

Пользователи MacBook Neo получают интегрированный интерфейс между своим iPhone, Mac, а также AirPods, Apple Watch и другими устройствами.

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Что умеет Galaxy Book 6 от Samsung

Galaxy Book 6 Фото: sammobile.com

Samsung Galaxy Book 6 оснащен 14-дюймовым дисплеем и обеспечивает до 25 ч автономной работы. Компания ориентирует этот ноутбук на повседневных клиентов и такие задачи, как видеозвонки, просмотр веб-страниц, редактирование документов и потоковое видео. Блок питания для быстрой зарядки мощностью 45 Вт может зарядить компьютер на 33% за 30 мин. Благодаря процессорам Intel Core Series 3, а также вариантам Intel Core 3 и Intel Core 5 клиенты могут выбрать чип, соответствующий их потребностям.

Как и в случае с MacBook Neo, Samsung решила сделать ставку хотя бы на один интересный цвет, выбрав вариант "фиолетово-серебристый", чтобы создать контраст с классическим серым. Несмотря на то, что это 14-дюймовое устройство, его толщина составляет 15,7 мм, а вес — 1,35 кг, что достаточно удобно для переноски. Samsung также предлагает антибликовое покрытие (которого нет у ноутбука Apple) и 2 подходящих порта USB-C в дополнение к двум USB-A, HDMI и разъему для наушников 3,5 мм. При этом клиентам Samsung не нужно тратить дополнительные деньги на ключи, поскольку они могут подключать широкий спектр аксессуаров.

Galaxy Book6 оснащен Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, а также имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Клиенты также могут выбрать версию на 16 ГБ с объемом памяти до 1 ТБ.

Устройства Galaxy сопряжены с лэптопом. Пользователям доступен поиск информации на разных устройствах, перемещение контента и работа на разных экранах, Quick Share, множественное управление и функции с поддержкой AI, такие как AI Select, который работает аналогично Circle to Search. "Вы можете использовать AI Cut Out, который удаляет фон изображения одним касанием, и Note Assist, суммирующий заметки и ключевую информацию при просмотре Интернета при использовании ноутбука", — говорится в материале.

Другие бюджетные ноутбуки, на которые стоит обратить внимание

Lenovo IdeaPad Slim Фото: tomsguide.com

Хотя кризис памяти привел к росту цен, существуют отличные альтернативы ноутбукам для тех, кто не любит macOS и хочет получить лучшие характеристики по той же цене. Например, Lenovo IdeaPad Slim оснащен OLED-дисплеем, тремя портами USB-C и процессором Intel Ultra 5. Этот ноутбук с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти находится в том же ценовом диапазоне, что и MacBook Neo, но с некоторыми дополнительными преимуществами, которых нет в предложении Apple. Этот ноутбук оснащен поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также красивым вариантом Luna Grey.

Еще один бюджетный вариант — Chromebook Plus от CTL с сенсорным экраном, процессором Intel i3, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Этот ноутбук обеспечивает время автономной работы до 10 ч. Поскольку устройство использует ChromeOS, оно может выполнять все операции в интернете довольно быстро.

У HP есть 15,6-дюймовый ноутбук Victus с 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и выделенным графическим процессором для игр с графикой AMD Ryzen 5 и NVIDIA GeForce RTX 2050. Благодаря этой конфигурации HP обеспечивает отличные игровые возможности на устройстве начального уровня, которое прекрасно подходит и для повседневных задач. Хотя MacBook Neo помог встряхнуть отрасль, у клиентов есть широкий выбор вариантов.

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