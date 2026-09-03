Замість MacBook Neo: бюджетні ноутбуки на заміну від Samsung, Lenovo, HP (фото)

У огляді представлені ноутбуки Galaxy Book 6, Chromebook Plus від CTL, Lenovo IdeaPad Slim та HP Victus.

Існує кілька альтернатив MacBook Neo, який продається за ціною 600 доларів США. У поле зору експертів bgr.com потрапили альтернативні моделі від CTL, Lenovo, HP та Samsung.

Що пропонує MacBook Neo

MacBook Neo Фото: Apple

MacBook Neo має алюмінієвий корпус, процесор Apple A18 Pro, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. За додаткові 100 доларів покупці могли отримати клавіатуру з Touch ID та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Завдяки можливостям комп'ютерів від M1 до M2 компанія Apple змогла розробити бюджетний ноутбук для студентів та звичайних користувачів, але з якістю, небаченою в цій категорії.

Користувачі MacBook Neo отримують інтегрований інтерфейс між своїм iPhone, Mac, а також AirPods, Apple Watch та іншими пристроями.

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На що здатний Galaxy Book 6 від Samsung

Galaxy Book 6 Фото: sammobile.com

Samsung Galaxy Book 6 оснащений 14-дюймовим дисплеєм і забезпечує до 25 годин автономної роботи. Компанія орієнтує цей ноутбук на повсякденних користувачів та такі завдання, як відеодзвінки, перегляд веб-сторінок, редагування документів і потокове відео. Блок живлення для швидкої зарядки потужністю 45 Вт може зарядити комп'ютер на 33% за 30 хв. Завдяки процесорам Intel Core Series 3, а також варіантам Intel Core 3 та Intel Core 5 клієнти можуть вибрати чіп, що відповідає їхнім потребам.

Як і у випадку з MacBook Neo, Samsung вирішила зробити ставку хоча б на один цікавий колір, обравши варіант "фіолетово-сріблястий", щоб створити контраст із класичним сірим. Незважаючи на те, що це 14-дюймовий пристрій, його товщина становить 15,7 мм, а вага — 1,35 кг, що досить зручно для перенесення. Samsung також пропонує антиблікове покриття (якого немає у ноутбука Apple) та 2 відповідні порти USB-C на додаток до двох USB-A, HDMI та роз’єму для навушників 3,5 мм. При цьому клієнтам Samsung не потрібно витрачати додаткові кошти на адаптери, оскільки вони можуть підключати широкий спектр аксесуарів.

Galaxy Book6 оснащений Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, а також має 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Клієнти також можуть обрати версію з 16 ГБ оперативної пам’яті та об’ємом вбудованої пам’яті до 1 ТБ.

Пристрої Galaxy з’єднані з ноутбуком. Користувачам доступні пошук інформації на різних пристроях, переміщення контенту та робота на різних екранах, Quick Share, багатозадачне керування та функції з підтримкою штучного інтелекту, такі як AI Select, що працює аналогічно до Circle to Search. "Ви можете використовувати AI Cut Out, який видаляє фон зображення одним дотиком, та Note Assist, що узагальнює нотатки та ключову інформацію під час перегляду Інтернету на ноутбуці", — йдеться в матеріалі.

Інші бюджетні ноутбуки, на які варто звернути увагу

Lenovo IdeaPad Slim Фото: tomsguide.com

Хоча криза на ринку пам’яті призвела до зростання цін, існують чудові альтернативи ноутбукам для тих, хто не любить macOS і хоче отримати кращі технічні характеристики за ту саму ціну. Наприклад, Lenovo IdeaPad Slim оснащений OLED-дисплеєм, трьома портами USB-C та процесором Intel Ultra 5. Цей ноутбук із 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті знаходиться в тому самому ціновому діапазоні, що й MacBook Neo, але має деякі додаткові переваги, яких немає в пропозиції Apple. Цей ноутбук підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а також має гарний варіант кольору Luna Grey.

Ще один бюджетний варіант — Chromebook Plus від CTL із сенсорним екраном, процесором Intel i3, 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Цей ноутбук забезпечує час автономної роботи до 10 годин. Оскільки пристрій працює на ChromeOS, він може виконувати всі операції в Інтернеті досить швидко.

У HP є 15,6-дюймовий ноутбук Victus з 8 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ вбудованої пам'яті та виділеним графічним процесором для ігор на базі AMD Ryzen 5 та NVIDIA GeForce RTX 2050. Завдяки цій конфігурації HP забезпечує чудові ігрові можливості на пристрої початкового рівня, який чудово підходить і для повсякденних завдань. Хоча MacBook Neo допоміг розворушити галузь, у клієнтів є широкий вибір варіантів.

Раніше повідомлялося, які смартфони Motorola отримають 7 років підтримки. GrapheneOS з’явиться на нових телефонах Motorola Razr Fold і Razr Ultra, тому вони отримають 7 років підтримки. Тобто користуватися смартфонами можна буде майже 10 років.