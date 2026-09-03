Смартфони більше не працюватимуть, як раніше: у 2027 році зміниться популярна функція

На технологію Bluetooth чекають кілька важливих змін, і це стосується не лише телефонів, а й інших гаджетів, а також систем "розумного" дому.

Деймон Барнс із Bluetooth SIG розповів у інтерв’ю виданню BGR про те, як зміниться технологія Bluetooth, пообіцявши користувачам вищу пропускну здатність, IP Link та покращення якості звуку LE, йдеться в матеріалі.

Вища пропускна здатність

Смартфони з підтримкою Bluetooth Фото: Android Authority

Швидкість передачі даних збільшиться з 2 Мбіт/с до 7,5 Мбіт/с. Все залежить від того, чи оголосить Bluetooth SIG про новий стандарт, наприклад, про нову версію Bluetooth 6.X, найближчим часом. Також такі компанії, як Apple, Microsoft, Samsung та інші, повинні будуть оновити своє обладнання, щоб скористатися перевагами цього нововведення.

Ця технологія є дуже перспективною. Час передачі файлу через бездротову мережу може скоротитися з нинішніх 16 секунд до приблизно 4 секунд. Крім того, стандарти Bluetooth LE продовжують наближатися до межі в 2 Мбіт/с, яка незабаром стане пережитком минулого. Висока пропускна здатність відкриє набагато більше можливостей, наприклад, більш якісні дані з датчиків носимих пристроїв або можливість одночасної передачі більшої кількості аудіоканалів із вищою надійністю, без збільшення енергоспоживання та зниження продуктивності. Це зробить інтеграцію між цими майбутніми пристроями з ШІ надійнішою, а також забезпечить насичене звучання, на яке компанії сьогодні роблять ставку щодо Dolby Atmos та інших імерсивних кодеків.

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Більш високі частотні діапазони

Смартфон у мережі Фото: unsplash.com

Як розповів Барнс виданню BGR, нинішній діапазон 2,4 ГГц стає перевантаженим (оскільки щороку відвантажується понад 5 млрд пристроїв), тому організація прагне, щоб технологія працювала в діапазонах 5 ГГц і 6 ГГц. "Ми впровадимо частоти 5 ГГц до 2027 року, а частоти 6 ГГц — до 2028 року. Це дозволить Bluetooth досягти вищих швидкостей, зменшити перешкоди та покращити роботу деяких функцій завдяки більшій пропускній здатності, наприклад, Channel Sounding, яка буде набагато більше схожа на UWB".

На практиці Bluetooth почне переміщувати сигнал у спектр із меншою кількістю радіоперешкод, забезпечить багатомегабітні швидкості та надзвичайно низьку затримку, що може зробити роботу периферійних пристроїв для ігор, просторового відстеження в доповненій та віртуальній реальності, а також інтерактивного звуку такою ж плавною, як і при фізичному підключенні.

У довгостроковій перспективі Bluetooth також зменшить завантаженість діапазону 2,4 ГГц; клієнти преміум-класу (або перші покупці) зможуть на власному досвіді оцінити переваги більш стабільного з’єднання, а через кілька років навіть пристрої, які не оновлюватимуться — оскільки не кожному аксесуару потрібно працювати на частоті 6 ГГц — також здаватимуться надійнішими, орієнтованими на спеціалізовані пристрої Інтернету речей.

IP Link: Bluetooth працюватиме як Wi-Fi

Bluetooth працюватиме так само, як Wi-Fi Фото: Make Use Of

Барнс пояснив технологію, яка "не всім продуктам знадобиться", але для тих, хто її отримає, стане справжнім проривом. З IP Link, дебют якого очікується пізніше цього року, Bluetooth працюватиме як Wi-Fi. Наприклад, щоб розблокувати "розумні" двері за допомогою Bluetooth, потрібно перебувати поруч із ними. IP Link дозволить робити подібні речі на ходу. Наприклад, якщо член сім’ї перебуває перед будинком, а вас немає, ви все одно зможете відчинити йому двері. Інший варіант: поділитися з ним цифровим ключем навіть у дорозі.

Це стане можливим завдяки тому, що Bluetooth вперше підключить пристрої до інтернет-серверів за допомогою 6LoWPAN для одноадресної та багатоадресної передачі даних. Кожен пристрій отримає власну IP-адресу, на яку інтернет-сервери зможуть безпосередньо надсилати команди через Wi-Fi-маршрутизатори, розумний дисплей або домашній концентратор.

Завдяки цьому клієнтам більше не знадобиться адаптер-міст для підключення до розеток або звичайний IP-маршрутизатор для передачі трафіку, що дозволить їм виконувати локальні безпечні дії у поєднанні з віддаленим керуванням. Це також покращить сумісність Bluetooth із сучасними архітектурами "розумного будинку", такими як Matter і Thread.

Покращення звуку LE

Бездротові навушники Фото: Bose

Четверта, і водночас найбільш орієнтована на клієнта функція — це вдосконалений Bluetooth LE. Очікується, що Bluetooth SIG, розробка якого запланована на 2027 рік, покращить бездротовий зв'язок та відтворення мультимедіа завдяки вдосконаленню звуку LE та встановленню стандартизованих підходів до просторового звуку в навушниках і системах об'ємного звучання. Це також забезпечить потокову передачу звуку без втрат і з високою роздільною здатністю для бездротового підключення.

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