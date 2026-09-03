Топ 3 альтернативи флагманському смартфону Poco F9 Ultra: OnePlus, iQOO, Oppo (фото)

Смартфон Poco F9 Ultra цілком можуть замінити такі моделі, як OnePlus 15, iQOO 15 та Oppo Find X9s.

Експерти склали цей список, зосередившись на продуктивних телефонах, що поєднують потужні чипсети, великі акумулятори, швидку зарядку та дисплеї, зручні для ігор, пише gizmochina.com.

Що відомо про Poco F9 Ultra

Смартфон Poco F9 Ultra

Смартфон Poco F9 Ultra вийшов на світовий ринок одночасно з Poco F9 Pro, запропонувавши покупцям ще один флагманський варіант, орієнтований на продуктивність, з ємним акумулятором та висококласним оснащенням. F9 Ultra орієнтований насамперед на користувачів, які надають перевагу високій продуктивності, іграм та часу автономної роботи, а не лише можливостям камери.

Він оснащений 6,9-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 185 Гц, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятором ємністю 8050 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт. Для фотозйомки передбачена камера з роздільною здатністю 200 мегапікселів + 8 мегапікселів (надширококутна) + 50 мегапікселів (3-кратний перископічний об'єктив) та фронтальна камера на 50 мегапікселів.

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Працює на HyperOS на базі Android 16, і користувачі отримують 4 роки оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 — одна з найближчих альтернатив Poco F9 Ultra для покупців, які хочуть отримати флагманську продуктивність, не обираючи спеціалізований ігровий смартфон. Він працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 з оперативною пам'яттю LPDDR5X Ultra+ та накопичувачем UFS 4.1.

Телефон оснащений акумулятором ємністю 7300 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 120 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт. Велика ємність має забезпечити достатній час автономної роботи для ігор та інших ресурсоємних завдань, а підтримка швидкої зарядки дозволяє швидко зарядити його.

На передній панелі розташований 6,78-дюймовий LTPO-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення до 165 Гц під час ігор. Потрійна задня камера складається з трьох 50-мегапіксельних сенсорів: основного, надширококутного та 3,5-кратного перископічного телеоб'єктива.

OnePlus 15 працює під управлінням OxygenOS 16 на базі Android 16. OnePlus обіцяє 4 великі оновлення Android та 6 років оновлень безпеки, що робить цей смартфон чудовим вибором для користувачів, яким важливі продуктивність та довгострокова підтримка ПЗ.

iQOO 15

iQOO 15 Фото: Android Central

У iQOO 15 використовується процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з окремим суперкомп’ютерним чіпом Q3 для обробки графіки та ігор. Також передбачена система охолодження з випарною камерою 8K для контролю температури під час ресурсоємних ігрових сесій.

6,85-дюймовий OLED-дисплей Samsung 2K M14 LEAD підтримує частоту оновлення 144 Гц і пікову яскравість до 6000 ніт. Таке поєднання робить його ідеальним як для ігор із високою частотою кадрів, так і для перегляду мультимедіа.

Телефон оснащений акумулятором ємністю 7000 мА·год із кремнієвим анодом, а також підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову зарядку потужністю 40 Вт. Також є три 50-мегапіксельні задні камери, зокрема основний сенсор Sony IMX921 та перископічну телеоб'єктивну камеру Sony IMX882 із 3-кратним оптичним зумом.

iQOO 15 працює під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16 і обіцяє 5 великих оновлень ОС Android та 7 років оновлень безпеки. Поєднання ігрового обладнання та тривалої підтримки ПЗ робить цей смартфон привабливою альтернативою.

Oppo Find X9s

Oppo Find X9s Фото: Oppo

Смартфон Oppo Find X9s 5G працює на 3-нм чіпсеті MediaTek Dimensity 9500s, а також доступний з пам'яттю UFS 4.1 і до 12 ГБ оперативної пам'яті. Телефон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1256×2760 (клас 1,5K) та піковою яскравістю до 3600 ніт.

За живлення відповідає кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 7025 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 80 Вт. Камера більш амбітна, ніж зазвичай зустрічається в телефонах, орієнтованих на продуктивність: три 50-мегапіксельні тильні камери, включаючи 3-кратний оптичний телеоб'єктив і надширококутний сенсор. Також передбачено калібрування кольорів Hasselblad. На передній панелі розташована 32-мегапіксельна камера з автофокусом.

Смартфон Find X9s 5G працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16, із 5-річною програмою оновлень ОС Android та 6-річною програмою оновлень безпеки.

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