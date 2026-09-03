Топ-3 альтернативы флагманскому смартфону Poco F9 Ultra: OnePlus, iQOO, Oppo (фото)

Смартфон Poco F9 Ultra вполне могут заменить такие модели, как OnePlus 15, iQOO 15 и Oppo Find X9s.

Эксперты сосредоточили данный список на производительных телефонах, сочетающих мощные чипсеты, большие батареи, быструю зарядку и дисплеи, удобные для игр, пишет gizmochina.com.

Что известно о Poco F9 Ultra

Смартфон Poco F9 Ultra

Смартфон Poco F9 Ultra вышел на мировой рынок одновременно с Poco F9 Pro, предоставив покупателям еще один флагманский вариант, ориентированный на производительность, с емким аккумулятором и высококлассным оборудованием. F9 Ultra ориентирован в первую очередь на пользователей, которые отдают приоритет высокой производительности, играм и времени автономной работы, а не только возможностям камеры.

Он обладает 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 8050 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Для фотосъемки предусмотрена камера с разрешением 200 мегапикселей + 8 мегапикселей (сверхширокоугольная) + 50 мегапикселей (3-кратный перископический объектив) и фронтальная камера на 50 мегапикселей.

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Работает на HyperOS на базе Android 16, и пользователи получают 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 — одна из ближайших альтернатив Poco F9 Ultra для покупателей, которые хотят получить флагманскую производительность, не выбирая специализированный игровой телефон. Он работает на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 с оперативной памятью LPDDR5X Ultra+ и хранилищем UFS 4.1.

Телефон оснащен батареей емкостью 7300 мАч с проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Большая емкость должна обеспечить достаточное время автономной работы для игр и других ресурсоемких задач, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро подзарядить его.

На передней панели расположен 6,78-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 165 Гц во время игр. Тройная задняя камера включает три 50-мегапиксельных сенсора: основной, сверхширокоугольный и 3,5-кратный перископический телеобъектив.

OnePlus 15 работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16. OnePlus обещает 4 крупных обновления Android и 6 лет обновлений безопасности, что делает его отличным выбором для пользователей, которым важна производительность и долгосрочная поддержка ПО.

iQOO 15

iQOO 15 Фото: Android Central

В iQOO 15 используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с выделенным суперкомпьютерным чипом Q3 для обработки графики и игр. Также предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой 8K для контроля температуры во время ресурсоемких игровых сессий.

6,85-дюймовый OLED-дисплей Samsung 2K M14 LEAD поддерживает частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость до 6000 нит. Такое сочетание делает его хорошо подходящим как для игр с высокой частотой кадров, так и для просмотра мультимедиа.

Телефон оснащен батареей емкостью 7000 мАч с кремниевым анодом и проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт. Также имеется три 50-мегапиксельные задние камеры, включая основной датчик Sony IMX921 и перископическую телеобъективную камеру Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

iQOO 15 работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и обещает 5 крупных обновлений ОС Android и 7 лет обновлений безопасности. Сочетание игрового оборудования и длительной поддержки ПО делает его привлекательной альтернативой.

Oppo Find X9s

Oppo Find X9s Фото: Oppo

Смартфон Oppo Find X9s 5G работает на 3-нм чипсете MediaTek Dimensity 9500s, а также доступен с памятью UFS 4.1 и до 12 ГБ оперативной памяти. Телефон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1256×2760 (класс 1,5K) и пиковой яркостью до 3600 нит.

За питание отвечает кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 7025 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Камера более амбициозна, чем обычно встречается в телефонах, ориентированных на производительность: три 50-мегапиксельные задние камеры, включая 3-кратный оптический телеобъектив и сверхширокоугольный сенсор. Также предусмотрена калибровка цвета Hasselblad. На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера с автофокусом.

Смартфон Find X9s 5G работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16, с 5-летней программой обновлений ОС Android и 6-летней программой обновлений безопасности.

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