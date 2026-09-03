Худший смартфон Samsung Galaxy за все время: эксперты сказали, что это за модель (фото)

Samsung Galaxy S24 Ultra попал в антирейтинг из-за некачественного экрана.

Когда-то Galaxy S24 Ultra занимал почетное место в списке лучших телефонов slashgear.com, и это было вполне заслуженно. Он представлял собой цельный продукт, в котором отказались от изогнутого дисплея, как в предыдущих моделях Samsung, и одновременно были внедрены новые технологии и множество функций искусственного интеллекта, говорится в материале.

Камеры были хорошими, время автономной работы — приличным, а производительность — достаточно высокой. По всем показателям, это надежный телефон.

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Так почему же он назван худшим? В основном из-за экрана. Было кое-что, что людям абсолютно не нравилось. Во-первых, — цветопередача. Производитель снизил фирменную насыщенность на S24 Ultra. В результате, экран стал технически точнее, но это разозлило тех, кому так нравились насыщенные цвета, что Samsung в итоге добавила инструмент для повышения яркости, чтобы "вытянуть" цвета. Пользователи рисковали получить телефон с ужасным эффектом зернистости, и, в общем, это был не лучший год для компании в плане дисплеев.

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Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Tom's Guide

Зернистый экран Galaxy S24 Ultra выглядел действительно ужасно. Samsung использовала тот же экран в Galaxy S25 Ultra, но, к счастью, исправила проблему зернистости, а также немного улучшила цвета.

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