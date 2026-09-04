Камеры создают проблемы для всех смартфонов, но избавиться от них невозможно (фото)

Современные смартфоны становятся все тоньше, но выступы камер увеличиваются. Причина кроется в сложном компромиссе между дизайном и качеством изображения.

Все больше смартфонов становятся минималистичными, но есть один существенный недостаток, — огромные выступы камер на задней панели. В последние годы ведущие производители пытаются разместить все более впечатляющее аппаратное обеспечение в устройствах, которые становятся все тоньше, пишет slashgear.com.

Большие датчики изображения, широкий оптический зум и более сложные конструкции объективов требуют физического пространства, и даже оборудование за этим крошечным отверстием рядом с объективами камер занимает место в этой области телефона. И вместо того, чтобы значительно увеличивать толщину всего устройства, производители просто решили разместить аппаратное обеспечение камеры выступающим за пределы задней панели.

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Это в некоторой степени неизбежный компромисс. Более крупные аппаратные компоненты помогают смартфонам делать снимки лучшего качества с резким зумом и более реалистичными цветами, но при этом делают телефоны громоздкими. Это одновременно и практический, и эстетический недостаток. А когда камеры являются одним из главных преимуществ телефона, что еще могут предложить iPhone и Android? В буквальном смысле, либо все, либо ничего, говорится в материале.

Камеры разных смартфонов

Компромисс ради больших и лучших камер

Датчики изображения могут занимать много места. Это та часть камеры, которая захватывает свет, проходящий через объектив. И на данном этапе развития технологий обойти этот факт практически невозможно. Увеличение физической площади сенсоров позволяет захватывать больше света, что, в свою очередь, улучшает качество фото и видео. Если их уменьшить, качество резко снизится, так что пользователи просто вынуждены мириться с выступающими элементами.

Оптический зум — еще одна важная деталь. Более длинное фокусное расстояние означает лучшее увеличение и более узкое поле зрения, но для достижения этих больших фокусных расстояний необходимо увеличить расстояние между объективом и датчиком изображения. Для этого производители используют сложные конструкции объективов с перископической формой, позволяющие разместить более длинные оптические пути в относительно компактных устройствах. Иными словами, размещение объектива заподлицо с задней панелью телефона означало бы снижение эффективности зума.

Современные смартфоны часто оснащены тремя и более камерами, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию, в итоге, получаем еще больше выступающих компонентов на задней панели.

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