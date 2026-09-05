Щоб смартфони Xiaomi працювали краще: вже доступне оновлення HyperOS 4 (фото)

Вересневе оновлення лаунчера Xiaomi HyperOS 4 вже можна завантажити та встановити.

Компанія Xiaomi випустила нове оновлення для системного лаунчера HyperOS 4. У списку змін зазначено лише підвищення стабільності, без додавання нових функцій, повідомляє ximitime.com.

Це оновлення лаунчера взято безпосередньо з прошивки Xiaomi HyperOS 4. Однак воно також сумісне з деякими пристроями, що працюють на збірках HyperOS 3.1, що дозволяє ширшому колу смартфонів і планшетів Xiaomi скористатися цими вдосконаленнями. Користувачі можуть завантажити оновлення через додаток MemeOS Enhancer або на сайті MemeOSUpdates.com, де представлені списки сумісних прошивок і пакетів системних додатків.

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Список змін є коротким і містить лише пункт "Покращена стабільність", що вказує на виправлення помилок та зменшення частоти збоїв або неполадок у роботі програми. Такий обмежений обсяг змін характерний для технічного оновлення, спрямованого на підтримку працездатності, а не на додавання нових можливостей. Після встановлення цієї версії користувачі пристроїв із HyperOS 4 або певними збірками HyperOS 3.1 можуть розраховувати на більш плавну роботу лаунчера.

Смартфон Xiaomi 14 Фото: phonearena.com

Користувачі, які бажають перевірити наявність оновлень або знайти нові збірки, можуть це зробити за допомогою додатка MemeOS Enhancer. Крім того, пакет прошивки та APK-файл лаунчера доступні на сайті MemeOSUpdates.com. Обидва інструменти допомагають користувачам стежити за розвитком екосистеми Xiaomi. Доступність функцій та оновлень може залежати від конкретного пристрою, регіону та версії HyperOS.

Це оновлення лаунчера стало продовженням раніше випущеної версії 8.01.02.5378 для HyperOS 3.1, яка також була спрямована на підвищення стабільності та виправлення помилок без деталізації конкретних змін, нагадує видання.

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