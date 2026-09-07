Чому не варто купувати дешеві кнопкові телефони: експерт розповів правду (фото)

Щоб гарантовано влаштувати собі цифровий детокс, не обов’язково витрачати 200–300 доларів на "простий" телефон. Достатньо просто ознайомитися з налаштуваннями свого Android-смартфона.

Мінімалістичний телефон Light Phone коштує 300 доларів і пропонує обмежений набір функцій. Він підходить тим, хто хотів би провести цифровий детокс. Але на практиці виявилося, що будь-який Android-смартфон уже має більшість тих функцій, що є у Light Phone — вони просто приховані в налаштуваннях, пише androidpolice.com.

За що ви платите 300 доларів?

У "простих" телефонів (будь то Light Phone чи звичайний кнопковий "розкладач") є одна спільна риса: вони повністю усувають усе, що викликає залежність від гаджетів. У них немає магазинів додатків, немає алгоритмічних стрічок новин і немає можливості годинами гортати екран. Все, що залишається, — це дзвінки, SMS і калькулятор. Привабливість такого пристрою полягає не в його технічних характеристиках, а у відсутності "наворотів".

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Саме цю "відсутність" і продають людям. Купуючи такий телефон, користувачі платять не за пристрій, а за "кращу версію себе" — людину, яка фізично не зможе відкрити Instagram, стоячи на червоному світлі світлофора. Сила волі не безмежна. Набагато простіше повністю усунути спокусу, ніж щоразу боротися з бажанням потягнутися до телефону при кожному звуковому сигналі.

Однак, щоб позбутися цієї спокуси, зовсім не обов’язково купувати новий гаджет. Достатньо просто ознайомитися з налаштуваннями свого Android-смартфона.

Телефон Nokia Фото: Future

Блокування додатків, які забирають час

Функція "Цифрове благополуччя" (Digital Wellbeing) вже багато років непомітно існує в налаштуваннях Android, але більшість користувачів навіть не знають про її існування.

"Режим концентрації" (Focus Mode) дає змогу вибрати конкретні програми та повністю призупинити їхню роботу. Поки цей режим активний, піктограми вибраних програм на робочому столі стають сірими. Їх неможливо запустити, якщо не вимкнути режим. Цей простий крок створює необхідний бар’єр, який змушує зайвий раз задуматися: а чи справді потрібно туди заходити? Крім того, цей режим можна налаштувати за розкладом. Наприклад, він може автоматично вмикатися в робочі години, позбавляючи від необхідності активувати його вручну.

Смартфон Light Phone Фото: The Light Phone Inc

Чорно-білий екран, беззвучні сповіщення та щоденні ліміти

"Режим сну" (Bedtime Mode) працює аналогічно, але суворо за розкладом. У заданий вами час він переводить екран у відтінки сірого, вимикає звуки сповіщень і затемнює фонове зображення робочого столу.

Відсутність кольорового екрану може здатися дрібницею, але такі пристрої, як Light Phone, не просто так виконані у чорно-білому форматі. Це миттєво позбавляє додатки тієї візуальної привабливості, на яку вони спочатку запрограмовані. А якщо поєднати це з таймерами додатків (App Timers), то можна жорстко обмежити час використання конкретних програм протягом дня.

Зробивши це, користувачі безкоштовно отримають значну частину того функціоналу, заради якого купують "прості" телефони.

Може знадобитися кілька спроб, щоб узгодити ці режими між собою та уникнути їхнього конфлікту. Поряд з ними також є режим "Не турбувати" (Do Not Disturb), але він працює трохи інакше: просто приглушує сповіщення, але жодним чином не заважає зайти в сам додаток.

Робочий стіл смартфона Фото: gsmarena.com

Порожній робочий стіл

Головна особливість "простого" телефону полягає не в тому, що його додатки десь приховані, а в тому, що на його екрані немає нічого, крім найважливіших функцій.

Сучасний Android здатний наблизитися до цього стану навіть без встановлення сторонніх лаунчерів. Якщо приховати зайві іконки, видалити віджети та перейти на простий одноколонковий інтерфейс, то можна усунути більшу частину візуального шуму, який так і спонукає натиснути на екран.

Зараз налаштувати це набагато простіше, ніж раніше, і не доведеться змушувати систему робити те, для чого вона не призначена. Можна, наприклад, залишити функцію "Найголовніше" (At a Glance), адже мета — не абсолютний аскетизм, а лише усунення факторів, які безцільно відволікають увагу.

Екрани смартфонів Фото: androidauthority.com

Програмна заборона ніколи не буде такою ж надійною, як фізична відсутність

Цей спосіб на 100% не замінює купівлю, скажімо, Light Phone. Усі додатки, що відволікають увагу, як і раніше, фізично встановлені, і користувачі можуть відновити доступ до них одним кліком через налаштування.

Цей "простий" телефон технічно не здатний запустити Instagram, а звичайний смартфон зробить це, щойно у людини вичерпається сила волі. Придбання окремого пристрою створює чітку фізичну межу, яку неможливо вимкнути за допомогою програмного перемикача.

Просто варто спробувати скористатися вбудованими інструментами смартфона протягом двох тижнів, перш ніж купувати гаджет, який може набагато менше, ніж ваш нинішній телефон. У найгіршому випадку всі налаштування просто будуть повернені до попереднього стану. У найкращому — можна заощадити 300 доларів і зрозуміти, що ніяка кнопкова "розкладачка" не потрібна.

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