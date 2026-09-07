Apple готує власний геймпад: у коді macOS знайшли згадки про два контролери

У надрах тестової прошивки macOS дослідники натрапили на сліди, які можуть свідчити про амбітні плани Apple вийти на ринок ігрових аксесуарів із власними розробками.

Apple, ймовірно, працює над створенням власних ігрових контролерів – про це свідчать згадки у коді тестової версії macOS Tahoe 26.7. Дослідники виявили там позначення двох неанонсованих пристроїв – T6502 та T1057, хоча офіційно компанія поки жодним чином не підтверджувала розробку подібних гаджетів.

За інформацією видання GSM, обидві моделі матимуть класичне для сучасних геймпадів компонування: кнопки ABXY, пара аналогових стіків з функцією натискання, плечові кнопки, аналогові тригери, а також клавіші "Додому" та "Меню".

T6502, схоже, стане більш доступним варіантом контролера. У коді для цього пристрою згадується лише проводове USB-підключення – без підтримки Bluetooth, акселерометра чи гіроскопа. Також модель, найімовірніше, обійдеться без тачпада, мікрофона та вбудованого динаміка. Проте розробники передбачили для неї систему тактильного зворотного зв'язку одразу з чотирма каналами, що дозволить окремо керувати двома вібромоторами.

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T1057 натомість виглядає як флагманська модель лінійки. Пристрій підтримуватиме як USB, так і бездротове Bluetooth-з'єднання, а також отримає акселерометр із гіроскопом. Втім, у коді для цього контролера згадується лише один тактильний двигун, а кнопка Options взагалі відсутня.

Примітно, що згадки про обидва девайси спочатку були присутні в macOS 26.7, однак пізніше зникли з другого релізу системи. Це може вказувати або на перенесення термінів розробки, або на свідоме приховування Apple деталей перед майбутнім анонсом.

На сьогодні у портфоліо Apple немає власного сучасного геймпада, хоча компанія вже роками підтримує на своїх платформах контролери від PlayStation, Xbox, Nintendo та інших виробників. Поява фірмового пристрою могла б стати частиною стратегії розширення ігрової екосистеми компанії. Точні терміни виходу контролерів та їхня фінальна специфікація наразі залишаються невідомими.

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