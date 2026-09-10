Первые отзывы на iPhone Duo: смартфон без видимой складки, но с ужасной селфи-камерой (видео)

Журналисты и блогеры протестировали первый складной смартфон Apple. Внутренний дисплей без видимой складки, адаптированный софт и подэкранная фронтальная камера — в числе его особенностей.

Фокус собрал первые впечатления профильной прессы от новинки, уделив особое внимание подробному обзору от техноблогера Mrwhosetheboss.

Дизайн и особенности дисплеев

В раскрытом виде толщина iPhone Duo составляет 5,2 мм, в сложенном — 11,3 мм. Вес достигает 254 граммов, что сопоставимо с габаритами iPhone 18 Pro Max. Внутренний 7,6-дюймовый экран получил нанотекстурное матовое покрытие. Оно минимизирует блики и делает место сгиба практически невидимым для глаз. Внешний 5,4-дюймовый дисплей остался глянцевым. Рамка аппарата выполнена из титана, а механизм шарнира усилен углеродным волокном. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

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Камеры и биометрия

Apple отказалась от системы Face ID в складном устройстве. Сканер отпечатков пальцев Touch ID встроен в боковую кнопку включения. Под внутренним экраном спрятана фронтальная камера. Блогеры назвали качество ее съемки ужасным, а саму зону объектива — заметной из-за отличий в текстуре пикселей. Основной блок камер включает два 48-мегапиксельных модуля: главный и сверхширокоугольный. Смартфон не поддерживает запись форматов ProRAW, Apple Log 2 и съемку пространственных видео Spatial Photo для гарнитуры Vision Pro.

Качество подэкранной камеры iPhone Duo Фото: Youtube

Аппаратные ограничения и звук

Новинка лишилась физического слота для SIM-карт и работает исключительно с виртуальной eSIM. Клавиши регулировки громкости программно меняют свое назначение в зависимости от ориентации корпуса в пространстве. Внутри установлены три динамика для объемного звучания и магниты MagSafe. При этом фирменные кошельки Wallet несовместимы с телефоном, поскольку налезают на блок камер. Порт USB-C 3 поддерживает функцию вывода изображения DisplayPort.

Обзор iPhone Duo

Софт, автономность и продажи

Интерфейс системы эффектно переходит между экранами при развертывании. Режим Flex позволяет использовать половину согнутого корпуса как подставку на столе. Аккумулятор обеспечивает от 31 до 44 часов работы в зависимости от активного дисплея. Поддерживается быстрая зарядка от 60-ваттного адаптера: батарея восполняется до 50% за 15 минут.

Базовая версия на 256 ГБ стоит 2000 долларов, а модификация на 2 ТБ обойдется в 3199 долларов. Смещение старта продаж на октябрь связано с масштабированием производства, адаптацией стороннего софта и процессом сертификации eSIM в Китае. Смартфон будет поставляться с операционной системой iOS 27.1. Поддержка базового стилуса Apple Pencil с разъемом USB-C появится в следующих обновлениях.

Ранее сообщалось, что базовая линейка смартфонов Apple может лишиться традиционной модели за 799 долларов.

Также Фокус писал, что Apple презентовала флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с новым 2-нанометровым процессором A20 Pro.