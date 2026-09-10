Перші відгуки про iPhone Duo: смартфон без помітної складки, але з жахливою камерою для селфі (відео)

Журналісти та блогери протестували перший складаний смартфон Apple. Внутрішній дисплей без видимої складки, адаптований програмний забезпечення та фронтальна камера під екраном — серед його особливостей.

"Фокус" зібрав перші враження спеціалізованої преси від новинки, приділивши особливу увагу детальному огляду від техноблогера Mrwhosetheboss.

Дизайн та особливості дисплеїв

У розкладеному стані товщина iPhone Duo становить 5,2 мм, у складеному — 11,3 мм. Вага сягає 254 грамів, що можна порівняти з габаритами iPhone 18 Pro Max. Внутрішній 7,6-дюймовий екран отримав нанотекстурне матове покриття. Воно мінімізує відблиски та робить місце згину практично невидимим для ока. Зовнішній 5,4-дюймовий дисплей залишився глянцевим. Рамка пристрою виконана з титану, а механізм шарніра посилений вуглецевим волокном. Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP68.

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Камери та біометрія

Apple відмовилася від системи Face ID у складаному пристрої. Сканер відбитків пальців Touch ID вбудовано в бічну кнопку ввімкнення. Під внутрішнім екраном приховано фронтальну камеру. Блогери назвали якість зйомки жахливою, а саму зону об'єктива — помітною через відмінності в текстурі пікселів. Основний блок камер складається з двох 48-мегапіксельних модулів: головного та надширококутного. Смартфон не підтримує запис у форматах ProRAW, Apple Log 2 та зйомку просторових відео Spatial Photo для гарнітури Vision Pro.

Якість передньої камери iPhone Duo Фото: Youtube

Апаратні обмеження та звук

Новинка позбулася фізичного слота для SIM-карт і працює виключно з віртуальною eSIM. Клавіші регулювання гучності програмно змінюють своє призначення залежно від орієнтації корпусу в просторі. Усередині встановлено три динаміки для об’ємного звучання та магніти MagSafe. При цьому фірмові гаманці Wallet несумісні з телефоном, оскільки накладаються на блок камер. Порт USB-C 3 підтримує функцію виведення зображення DisplayPort.

Огляд iPhone Duo

Програмне забезпечення, автономність та продажі

Інтерфейс системи ефектно переходить між екранами під час розгортання. Режим Flex дозволяє використовувати половину зігнутого корпусу як підставку на столі. Акумулятор забезпечує від 31 до 44 годин роботи залежно від активного дисплея. Підтримується швидка зарядка від 60-ватного адаптера: батарея заряджається до 50% за 15 хвилин.

Базова версія на 256 ГБ коштує 2000 доларів, а модель на 2 ТБ обійдеться в 3199 доларів. Перенесення початку продажів на жовтень пов'язане з розширенням виробництва, адаптацією стороннього програмного забезпечення та процесом сертифікації eSIM у Китаї. Смартфон постачатиметься з операційною системою iOS 27.1. Підтримка базового стилуса Apple Pencil із роз’ємом USB-C з’явиться в наступних оновленнях.

Раніше повідомлялося, що базова лінійка смартфонів Apple може втратити традиційну модель за 799 доларів.

Також "Фокус" повідомляв, що Apple презентувала флагманські моделі iPhone 18 Pro та 18 Pro Max із новим 2-нанометровим процесором A20 Pro.