Зачем стиралке чип? Как работает современная техника и почему ей необходим ИИ (фото)

Раньше процессоры были только в компьютерах, но сегодня они буквально находятся в каждом чайнике. О том, как они работают и для чего нужны, рассказывает Фокус.

12 сентября 1958 года презентовали первый в мире интегральный чип — прообраз современных микрочипов. Он стал родоначальником систем на кристалле, которые сегодня установлены буквально везде — от смартфонов до стиральных машин. Фокус расскажет о популярной электронике, которая не обходится без чипов и без которой не обходимся мы.

Микрочипы выполняют роль "мозга", позволяя технике не просто работать по заданным алгоритмам, но и собирать, анализировать информацию с тем, чтобы подстроиться под определенные условия, например, включить режим экономии энергии, когда садится батарея, или вызвать экстренную помощь, если пользователю стало плохо.

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Вот примеры современной техники, в которой повсеместно используются микрочипы, и задачи, которые они выполняют:

Смартфон

Смартфон в руке Фото: Luke Baker / Foundry

Смартфоны, как правило, располагают системой на кристалле (SoC), отвечающей за работу множества процессов, происходящих одновременно. Процессоры, входящие в состав SoC, обрабатывают графику, обеспечивают функционирование нейросетей (для улучшения фото/видео), а также ИИ-помощников, шифруют биометрические данные (те самые FaceID и отпечатки пальцев), обеспечивают связь (5G, Wi-Fi, Bluetooth), оптимизируют работу аккумулятора.

Стиральная машина

Стиральные машины Фото: Unplash

Стиральные машины, как и смартфоны, тоже не обходятся без ИИ. Например, модель AI DD помогает устройству точно определить, каков вес загруженного белья, тип ткани, ее плотность, цветность и пр. После этого ИИ рассчитывает оптимальное количество воды, стирального порошка, время стирки, скорость вращения барабана. Это дает возможность избежать разного рода повреждений вещей и сэкономить ресурсы — воду, электричество. Так вот, чтобы ИИ это все проделал, и нужен микрочип.

Смарт-пылесос

Робот-пылесос DEEBOT X2 Фото: Скриншот

Если говорить о роботах, пылесосах, то чипы управляют системой навигации. Каждое устройство располагает лазерными сенсорами (LiDAR) и оптическими камерами. Процессор обрабатывает данные, поступающие с них, и буквально решает — куда дальше пылесос должен двигаться. Он строит 3D-карту помещения, распознает разные мелкие препятствия (провода, игрушки, домашних животных) и рассчитывает наиболее эффективный маршрут уборки. Также чип определяет, когда уборка завершена, и пылесосу следует вернуться на базу для подзарядки.

"Умный" холодильник

"Умный" холодильник Samsung Фото: Digital Trends

Чип смарт-холодильника отвечает за контроль системы многопоточного охлаждения, отслеживание температуры и влажности в разных зонах, чтобы продукты как можно дольше оставались свежими. А еще процессоры обрабатывают информацию со встроенных камер, если таковые имеются. Это дает возможность устройству распознавать продукты, анализировать их срок годности и выводить на экран рецепты, список покупок, предупреждения о порче еды.

Смарт-плита

Электроплита Фото: Pexels

Чипы плит помогут готовить точно по рецепту. С ними ничего не пригорит и молоко не сбежит. Они управляют индукционными конфорками, мгновенно меняя мощность, контролируют работу температурных зондов (термощупов), автоматически отключают нагрев при закипании или выкипании воды/любой другой жидкости и позволяют запускать рецепты со смартфона в один клик.

Мобильный кондиционер без воздуховода

мобильный кондиционер без воздуховода Фото: amazon.de

Речь идет об испарительных охладителях и климатических комплексах, не требующих вывода воздуха через специальную трубу. Подобные устройства охлаждают воздух за счет испарения воды из специального отсека. Их процессор непрерывно анализирует уровень влажности и температуру в помещении, а также регулирует скорость работы вентилятора и интенсивность подачи воды на фильтры, чтобы воздух не стал слишком влажным. Также чипы управляют встроенными датчиками качества воздуха (отслеживая пыль, аллергены, CO2), по необходимости включая режимы очистки, ионизации или сигнализируя о необходимости добавить воду.

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