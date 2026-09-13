Какие смартфоны Pixel будут работать вплоть до 2033 года: список моделей (фото)

Некоторые модели Pixel уже перестали получать обновления ПО, и другие вскоре последуют их примеру. Однако у более новых моделей впереди еще долгий срок службы.

Несмотря на то, что у некоторых моделей возникали проблемы со вздутием аккумулятора (это касается, в частности, Pixel 7), смартфоны Google Pixel в целом отличаются надежностью. Многие пользователи отмечают, что их устройства служат более 5 лет. Если добавить к этому обещание Google выпускать обновления для новых моделей в течение 7 лет, становится очевидно, что такой телефон может прослужить очень долго, пишет bgr.com.

Разумеется, все зависит от конкретной модели. Поддержка некоторых смартфонов Google Pixel уже прекращена — в этот список входят все модели от оригинального Pixel до Pixel 5 и Pixel 5a. Поддержка Pixel 6 и 6 Pro должна завершиться в октябре 2026 года, а поддержка Pixel 6a — в июле 2027 года. Если такой срок кажется слишком коротким для телефона, выпущенного в 2022 году, то напомним, что Google начала давать обещание о 7-летней поддержке только с выходом Pixel 8.

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Смартфон Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

К счастью, у Pixel 8 и более новых моделей запас времени еще весьма внушительный. Ниже приведены даты окончания поддержки всех актуальных моделей Pixel (по состоянию на осень 2026 года):

Pixel 6 и Pixel 6 Pro: октябрь 2026 г.

Pixel 6a: июль 2027 г.

Pixel 7 и Pixel 7 Pro: октябрь 2027 г.

Pixel 7a: май 2027 г.

Pixel Fold: июнь 2028 г.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro: октябрь 2030 г.

Pixel 8a: май 2031 г.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold: сентябрь 2031 г.

Pixel 9a: апрель 2032 г.

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold: август 2032 г.

Pixel 10a: март 2033 г.

Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold: август 2033 г.

Новейшие модели (серия Pixel 10 и будущая Pixel 11) будут получать поддержку примерно до 2032 и 2033 годов соответственно, что является внушительным сроком, говорится в материале. Таким образом, если устройство сохранит работоспособность (особенно аккумулятор), теоретически им можно пользоваться довольно долго. Считается ли этот срок большим? Безусловно. Однако смартфоны Google Pixel — не единственные рекордсмены по длительности поддержки: например, компания Fairphone обещает 7 лет обновлений Android и 8 лет выпуска патчей безопасности. У Google этот показатель составляет 7 лет для обоих типов обновлений, что все равно выводит компанию в число лидеров.

Смартфон Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Ведущие производители, как правило, обеспечивают более длительную поддержку своих продуктов. Пользователи отмечают надежность аппаратной части смартфонов Samsung, поэтому решение производителя предоставлять поддержку в течение 7 лет — определенно хороший знак (хотя устройства среднего сегмента получают "всего" 6 лет).

Для iPhone стандартом считаются 5 лет гарантированных обновлений iOS и 7 лет выпуска патчей безопасности, хотя сроки могут варьироваться от модели к модели, а сама Apple не дает на этот счет жестких гарантий.

Далеко не все смартфоны могут похвастаться столь четким графиком обновлений, как у Pixel. Конечно, ведущие производители вроде Honor (в частности, серия Magic) тоже обещают 7 лет поддержки, однако устройства Motorola и некоторых других брендов могут получать обновления Android всего 3 года, а патчи безопасности — 4.

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