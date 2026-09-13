Самая плохая деталь холодильника: почему она часто выходит из строя, и как с этим быть (фото)

Эксперты рассказали, как очистить диспенсер для воды в холодильнике и как часто это нужно делать.

Многие современные холодильники оснащены дополнительными функциями, такими как встроенные диспенсеры для воды и ледогенераторы. Однако, чтобы вода оставалась безопасной для употребления, эти устройства необходимо регулярно чистить во избежание появления плесени или бактерий, пишет slashgear.com.

Consumer Reports утверждает, что каждый третий холодильник с ледогенератором выходит из строя в течение 5 лет эксплуатации. Поэтому нужно быть очень внимательными к этой детали.

Для очистки диспенсера холодильника подойдут домашние средства. Впрочем, способ очистки зависит от системы подачи воды. В одних холодильниках есть съемный внутренний резервуар, а другие подключаются непосредственно к водопроводу. Для очистки встроенных резервуаров понадобятся губка, мягкое моющее средство и ткань для протирки насухо.

Видео дня

Если холодильник подключен к водопроводу, то понадобятся отвертка, воронка (подходящая по размеру к трубке подачи воды), миска и чистая мягкая щетка (например, зубная). Также подготовьте воду и белый дистиллированный уксус. Способность белого уксуса растворять минеральные отложения, возникающие из-за жесткой воды, делает его идеальным средством для самых разных бытовых задач — вплоть до удаления пятен со стекол автомобиля.

Диспенсер для воды в холодильнике Фото: Digital Trends

Пошаговая инструкция по очистке диспенсера для воды

Если диспенсер холодильника подключен к водопроводу, сначала нужно перекрыть подачу воды. Обычно вентиль находится под раковиной или в техническом отсеке (например, в подполье). Затем с помощью отвертки снимается фиксатор с трубки и отсоединяется линия подачи. Используя воронку, в трубку заливается большая часть бутылки дистиллированного уксуса (примерно 2 стакана). Не нужно использовать весь уксус сразу — немного может понадобиться позже, чтобы почистить носик дозатора.

Уксус необходимо оставить в трубке подачи воды на 10 минут. Подставить емкость под носик дозатора, нажать на рычаг (как при обычном использовании) и удерживать его, пока весь уксус не выйдет. Затем подсоединить трубку обратно к системе подачи воды и закрутить фиксирующую гайку. Нужно очистить и носик дозатора. Для этого можно использовать щетку или губку, смочив ее в дистиллированном уксусе и аккуратно удалив видимые минеральные отложения. Убедившись, что все чисто, нужно вернуть емкость на место (в поддон или нишу для сбора воды) и включить дозатор в обычном режиме, чтобы промыть систему от остатков уксуса.

В моделях холодильников со встроенным резервуаром для воды процедура проще. Сначала сливается вода, затем полностью извлекается резервуар, сняв и резиновое уплотнительное кольцо. Все детали моются губкой с мягким моющим средством, насухо протираются тканью, наполняются чистой водой и устанавливаются обратно.

Вода в стаканах Фото: Freepik

Как часто следует чистить дозатор воды в холодильнике

Рекомендованный производителем график чистки можно найти в инструкции к холодильнику. Например, компания Bosch советует проводить глубокую очистку каждые 2 месяца. Помимо плановой глубокой чистки, стоит обращать внимание на любые изменения качества воды. Появление видимой плесени, а также постороннего привкуса или запаха может указывать на то, что не следует дожидаться следующей запланированной чистки.

Как и в случае с любой бытовой техникой, частота чистки зависит от конкретных условий эксплуатации. Во-первых, конструкция дозатора может быть более склонна к загрязнению, чем у других моделей. Во-вторых, на периодичность чистки влияет место проживания: в условиях высокой влажности быстрее размножается плесень, а в регионах с жесткой водой на деталях образуется известковый налет (подобный тому, что появляется в стиральных машинах). Наконец, многое зависит от интенсивности использования: в больших семьях или при профессиональной эксплуатации загрязнения могут накапливаться быстрее.

Если после чистки дозатора вода все еще имеет неприятный привкус, возможно, пришло время заменить фильтр. Bosch рекомендует менять фильтры в холодильнике примерно раз в полгода.

Ранее писали о том, какие смартфоны Pixel будут работать вплоть до 2033 года. Некоторые модели Pixel уже перестали получать обновления ПО, и другие вскоре последуют их примеру. Однако у более новых моделей впереди еще долгий срок службы.