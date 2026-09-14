5 бюджетных смартфонов, которые стоит купить вместо Google Pixel 11 (фото)

В обзоре представлены: Google Pixel 10a, Nothing Phone 4a Pro, TCL NXTPAPER 70 Pro, Motorola Moto G 2026 и Samsung Galaxy A17 5G.

Присматриваетесь к Google Pixel 11, но вас отпугивает цена в 900 долларов? Почему бы не обратить внимание на пять гораздо более доступных альтернатив на базе Android, пишут эксперты bgr.com.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Если Pixel 11 относится к флагманской линейке Google, то Google Pixel 10a — это бюджетная альтернатива. Серия "а" стоит дешевле флагманов: цена Pixel 10a с накопителем 128 ГБ составляет 499 долларов. Смартфон доступен в четырех цветах, а версия с 256 ГБ памяти обойдется всего на 100 долларов дороже — и даже в этом случае цена устройства остается значительно ниже стоимости Pixel 11.

В зависимости от потребностей, модель может привлечь внимание не только ценой, но и основной камерой на 48 Мп и сверхширокоугольной камерой на 13 Мп (оба модуля позаимствованы из системы камер Pixel 11, — прим. ред.). Кроме того, на модель 10a распространяется фирменная гарантия Google, предусматривающая выпуск новых обновлений и функций в течение 7 лет. Это позволяет телефону оставаться актуальным с программной точки зрения, даже несмотря на то, что на рынке уже представлено следующее поколение смартфонов Pixel.

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Поскольку Pixel 11 является новейшим поколением смартфонов, именно эта модель считается приоритетной для компании в плане аппаратного обеспечения. Она оснащена чипом Tensor G6, тогда как более доступный Pixel 10a использует чип предыдущего поколения — Tensor G4. Однако Pixel 10a может оказаться более выгодным приобретением, чем устройства с самым передовым "железом" от Google: эта модель выгодно выделяется на фоне других бюджетных смартфонов как аппаратными характеристиками, так и программными возможностями.

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

Компания уделяет огромное внимание дизайну, но в модели Nothing Phone 4a Pro она также предлагает отличные технические характеристики. При стандартной цене в 499 долларов 4a Pro выглядит как смартфон, который при своей доступности обладает невероятно высокой для этого сегмента производительностью.

Базовая версия оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Экран устройства заметно больше, чем у Pixel 11: его диагональ составляет 6,83 дюйма против 6,3 дюйма у конкурента от Google. Система камер — одна из главных особенностей смартфона; благодаря тому, как Nothing вписала ее в дизайн корпуса, 4a Pro выглядит как серьезный конкурент не только для Pixel 11, но и для iPhone 17 Pro. Модель 4a Pro получила основной сенсор на 50 Мп с системой стабилизации изображения, а также телеобъектив с разрешением 50 Мп.

Одной из довольно заметных функций, отсутствующих в Nothing Phone 4a Pro, является беспроводная зарядка. В Pixel 11 она есть, поэтому, если наличие этой функции для вас критически важно, Nothing 4a Pro может не подойти в качестве альтернативы. Однако компания предусмотрела поддержку быстрой зарядки, к тому же покупка Phone 4a Pro позволяет сэкономить 400 долларов по сравнению с Google Pixel 11 (при условии, что оба устройства продаются по стандартной цене).

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 Pro Фото: TCL

Одной из моделей, которая отлично подходит на роль бюджетной альтернативы Pixel 11, является TCL NXTPAPER 70 Pro. Как и в случае с Nothing Phone 4a Pro, приставка "Pro" в названии подразумевает определенные ожидания от аппаратной части. NXTPAPER 70 Pro оснащен 6,9-дюймовым экраном: пусть его разрешение и немного ниже, чем у Pixel 11, зато он предлагает гораздо большую полезную площадь дисплея.

Среди других технических характеристик — процессор MediaTek Dimensity 7300, варианты встроенной памяти объемом 128, 256 и 512 ГБ, а также аккумулятор, способный проработать весь день без подзарядки. Однако главной особенностью этого смартфона, выделяющей его на фоне конкурентов в бюджетном сегменте, является дисплей. Технология NXTPAPER призвана снижать нагрузку на глаза, а модель NXTPAPER 70 Pro предлагает четыре различных режима отображения. Их можно переключать, подбирая оптимальные настройки экрана в зависимости от того, чем именно вы занимаетесь в данный момент.

Конечно, бренду TCL не хватает той узнаваемости и веса, которыми обладает Google. И хотя компания относительно недавно занялась производством мобильных устройств, эксперты считают NXTPAPER 70 Pro одним из лучших продуктов TCL (не считая телевизоров). Стандартная цена смартфона составляет 330 долларов, что значительно ниже стоимости Pixel 11, благодаря чему NXTPAPER 70 Pro выглядит одним из самых привлекательных бюджетных вариантов на рынке.

Motorola Moto G 2026

Motorola Moto G 2026 Фото: phonearena.com

Сегодня компания предлагает широкий выбор моделей стоимостью менее 300 долларов, и Motorola Moto G 2026 как раз попадает в эту ценовую категорию. По сути, это один из самых доступных вариантов от Motorola, который можно считать полноценной альтернативой Pixel 11. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 — аналогичного тому, что используется в модели TCL NXTPAPER 70 Pro.

Хотя по своим техническим характеристикам Moto G 2026 вряд ли сможет тягаться с Pixel 11 и его чипом Tensor G6, он и не претендует на это. Moto G 2026 — это смартфон, ориентированный на выполнение повседневных задач, а не устройство, призванное заменить карманный компьютер. Базовая модель оснащена 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ (что по меркам флагманов довольно скромно), однако цена устройства составляет всего 300 долларов, тогда как Pixel 11 стоит 899 долларов.

Motorola также внедрила ряд впечатляющих функций, делающих Moto G современным бюджетным смартфоном. К ним относятся система камер с поддержкой ИИ и 50-мегапиксельным сенсором, а также фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Эту модель можно рассматривать и как отличный бюджетный вариант для развлечений: она оснащена стереодинамиками, поддерживает технологию Dolby Atmos и воспроизведение аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio).

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

У Samsung найдется телефон для любого пользователя; хотя ассортимент смартфонов этого всемирно известного производителя электроники весьма широк, многие флагманские модели стоят дороже, чем Pixel 11. Однако это не относится к Samsung Galaxy A17 5G — одному из самых доступных смартфонов в линейке бренда. Его обычная цена составляет 250 долларов.

Google гарантирует программную поддержку Pixel 11 в течение 7 лет; преимуществом покупки смартфона от такого крупного бренда, как Samsung, является то, что Galaxy A17 5G также обеспечен аналогичной поддержкой, но сроком на 6 лет. Что касается аппаратной части, то Galaxy A17 5G выгодно отличается от Pixel 11 более крупным дисплеем: его диагональ составляет 6,7 дюйма, а частота обновления — 90 Гц.

Galaxy A17 5G не предлагает возможностей для выбора конфигурации. Доступна лишь одна модель (в двух вариантах расцветки) с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Также стоит отметить, что для устройства этой ценовой категории Samsung отказалась от ряда продвинутых программных функций. Например, в Galaxy A17 5G отсутствует поддержка Galaxy AI, хотя для выполнения различных задач можно установить сторонние приложения, такие как Gemini от Google.

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